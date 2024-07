Potenje nadzorujemo z več ukrepi

Visoke temperature prinašajo tudi znojenje, pri nekaterih izrazitejše, pri nekaterih blažje. Pri nekaterih z vonjavami, pri drugih tako rekoč brez. Velika večina pa nas ne čaka na uvidevna opozorila okolice, ampak neprijetne vonjave raje prepreči. Z dezodoranti oziroma zadnja leta vse raje z antiperspiranti.

Nosimo oblačila iz naravnih materialov, v katerih koža diha.

Najprej pojasnimo razliko: dezodoranti s svojimi aktivnimi učinkovinami preprečujejo širjenje bakterij na naši koži ter nevtralizirajo neprijeten vonj, antiperspiranti pa preprečujejo že potenje, s tem ko začasno blokirajo žleze lojnice na površini, in prav tako ovirajo razvoj bakterij, ki povzročajo neželene vonjave. Izdelki lahko vsebujejo alkohol, dišave in različne negovalne dodatke, izbira je zares pestra in bogata, vsakdo pa mora v teh vročih dneh najti recept zase.

Takoj po prhanju

Potenje je mehanizem za uravnavanje telesne temperature, tako da usodno nanj ne moremo vplivati, lahko pa ga blažimo oziroma kar se da nevtraliziramo vonjave. Mnogi tako priporočajo nanos dezodoranta ali antiperspiranta neposredno po prhanju, saj so takrat pore razširjene. Nekateri prisegajo na pršilo, spet drugi na stik ali roll-on. Kaj pa aluminijeve soli? Prav te so ključna učinkovina pri antiperspirantih, ki uravnavajo potenje, a jih mnogi obsojajo kot škodljive, kozmetična industrija pa pojasnjuje, da gre za povsem nadzorovano rabo varnega sredstva.

Pri nekaterih je znojenje izrazitejše. FOTO: Marut Khobtakhob/Getty Images

Vsekakor ne gre vseh upov polagati na dezodorant ali antiperspirant. Sploh ob visokih temperaturah in športni dejavnosti skrbimo za redno in temeljito higieno, nosimo oblačila iz naravnih materialov, v katerih koža diha. Potenje dodatno spodbuja uživanje alkohola in močno začinjene hrane, žleze lojnice se odzivajo tudi na kajenje, znojenje je večje tudi ob čezmerni telesni teži. Tisti, pri katerih je potenje zares obilno in zato zelo moteče ter neprijetno, si lahko po posvetu z dermatologom pomagajo s kremo ali raztopino z aluminijevimi solmi, nekateri pa si pomagajo z injekcijami botulinum toksina. Spet drugi se zatekajo k meditaciji.

Če se potenje okrepi nenadoma, pa velja pomisliti na morebitno nosečnost ali menopavzo, prav tako obstaja možnost za obolenje ščitnice.