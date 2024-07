Zakaj me srbi koža

Koža nas lahko srbi zaradi različnih vzrokov, ki segajo od preprostega draženja do resnejših zdravstvenih stanj. Pogosto je kriva suha koža (še posebej pozimi), tudi alergije in kožne bolezni, kot so ekcem, luskavica, kontaktni dermatitis in koprivnica (urtikarija), ter ugrizi insektov, bakterijske, virusne in glivične okužbe.

Intenzivno srbenje povzročajo okužbe s paraziti, kot so garje (scabies) ali uši. Lahko je znak sistemskih bolezni, na primer jeter in ledvic, pa tudi sladkorne bolezni ali nekaterih rakavih bolezni, denimo limfomov. Koža včasih srbi v obdobjih hormonskih sprememb, lahko je stranski učinek jemanja nekaterih vrst zdravil, vključno z opioidi, antibiotiki, diuretiki in antidepresivi. Med okoljskimi dejavniki je poleti vzrok za srbečico izpostavljenost soncu. Določeni psihološki dejavniki okrepijo občutljivost za srbenje. S staranjem postane koža tanjša in bolj suha, kar povečuje verjetnost za srbenje.

Vzrokov za srbenje je veliko. FOTO: Antonioguillem/Getty Images

Suha in srbeča koža zaradi dehidracije je bolj nagnjena k poškodbam, kar lahko povzroči vnetje.

Če trpite za dolgotrajno ali intenzivno srbečico, obiščite zdravnika, svetuje dr. Yana Targonskaya. FOTO: osebni arhiv

Kaj je vzrok srbečice, nam običajno povedo dodatni znaki, denimo izpuščaji, mehurji, ranice, otekanje, vročina, hujšanje pa tudi lokacija, trajanje in čas srbečice: pri garjah, boleznih jeter in ledvic nas koža srbi le ponoči.

Testi razkrijejo vzrok

»Če je srbenje dolgotrajno ali intenzivno, je pomembno, da obiščete zdravnika, saj lahko na podlagi dodatnih znakov in diagnostičnih testov (krvni testi, biopsija kože, alergijski testi) določi natančen vzrok in priporoči ustrezno zdravljenje,« svetuje dr. dermatovenerologije Yana Targonskaya iz Medicinskega centra Barsos. Srbečica je lahko tudi znak dehidracije. Ta se zgodi, ko telo izgubi več tekočine, kot je dobi, kar lahko vodi do različnih simptomov, vključno s suho in srbečo kožo.

»Dehidracija povzroči, da koža izgubi vlago, kar jo naredi suho in luskasto, zato je srbeča in lahko razpoka, kar povzroča dodatno nelagodje. Dehidrirana koža je bolj občutljiva za zunanje dejavnike, kot so mraz, veter, sonce, in kemične snovi v milih ali detergentih, kar lahko povzroči srbenje. Suha in srbeča koža zaradi dehidracije je bolj nagnjena k praskam in poškodbam, kar lahko povzroči vnetje in okužbo,« opozarja dr. Targonskaya.