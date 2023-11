Za mraz si je treba čas vzet'!

Nujno je, da pri vadbi v zimskih razmerah vklopimo pamet in seveda dolgoletne izkušnje. Pretiravanje s športanjem lahko spodkoplje naše zdravje, vsako okrevanje je daljše. Ne pozabimo, naše telo se z leti zelo hitro spreminja. Na žalost na slabše.

Telesna vadba pozimi je preizkus volje in dodaten telesni napor. Za marsikoga tudi dodaten zdravstveni izziv, saj že majhni zdrsi v skrbi za zdravje lahko pomenijo velike zdravstvene težave. Pa ne gre samo za zdravje. Tudi znanstveniki si niso čisto enotni, ali ima mraz predvsem pozitiven vpliv na zmogljivost športnega rekreativca ali celo nekaj negativnega. Poznavanje problema je nujno, če hočemo zanj poiskati dobre rešitve.

Bomo zboleli, če nas zebe?

Vzrok za zimsko okužbo velikokrat ne tiči v tem, da nas zebe, ampak v tem, da se preveč gnetemo v notranjih prostorih in imajo zato (mikro)organizmi, ki povzročajo infekte, veliko boljši dostop do svojih strank. Še posebno če pridemo z mrzlega zraka, če smo dehidrirani in v slabši splošni telesni kondiciji.

Mraz ni samo oster občutek, ki nas zareže v obraz, zelo hitro ga začuti tudi celo telo. Izpostavitev mrazu povzroči padec temperature kože, kar zazna naša sredica, ki se začne ohlajati. Pred podhladitvijo nas začne reševati krvni obtok, zmanjša se namreč pretok krvi na kožo in telo sproži lastne mehanizme proizvajanja energije; ta poskus centralne kurjave se imenuje drgetanje. Preusmeritev krvi iz izpostavljenih delov je torej eden izmed ključnih zaščitnih mehanizmov telesa, a hkrati vodi do nekoliko zmanjšane funkcije tistih delov, v katere nas zebe, predvsem prstov.

Če se padec temperature stopnjuje, se lahko začne nižati tudi temperatura v mišicah, zato je ogrevanje pred športno aktivnostjo na mrazu nujno.

Da zaščitite svojo zmogljivost in zdravje na mrazu, se primerno oblecite. Nove tehnološke rešitve tekstilne industrije so v veliko pomoč. Poskrbite za primerno hidracijo.

Se mraza navadimo?

Na občutljivost za mraz vpliva veliko dejavnikov, od zaloge zaščitnega telesnega maščevja in količine funkcionalne mase, ki generira telesno toploto, do individualne občutljivosti in navajenosti na mraz. Proces prilagajanja na mraz poteka bistveno počasneje kot na toploto.

Za prilagajanje na mraz je ključno, da se mu izpostavljamo. Na mraz se pripravite! Za to si vzemite čas, nanj se ne boste navadili čez noč. Jejte, ker se pri presnovi hrane sprošča toplota.

Mraz in telesna aktivnost vsak zase vplivata na imunski sistem. Negativno, če ju je preveč. Kadar je stres zaradi mraza in telesnega napora za imunski sistem prevelik, to stanje opišemo kot depresijo imunskega sistema, ki ga nekako dotolčemo. Če je cirkulacija šibka in smo prehransko slabi, je vpliv teh dejavnikov še večji in tveganje za obolevanje močno povečano.

Že kratka izpostavitev mrazu namreč poveča sproščanje stresnih hormonov in vnetni odziv. Raziskave nakazujejo, da se stresni odzivi povečujejo že, ko se začnejo temperature spuščati proti petim stopinjam Celzija. Ko so pod lediščem, je stres za telo še večji, zato je nujno, da pri vadbi v zimskih razmerah vklopimo pamet. Pretiravanje lahko spodkoplje naše zdravje in v zimskem času bomo to luknjo teže zakrpali. Vsako okrevanje je daljše.

Pozimi ne pretiravajte z vadbo in upoštevajte higienske ukrepe. Ker je več prehladnih obolenj, naj se športno aktivni izogibajo velike gneče, kajti vsem virusom njihov imunski sistem ne bo tako kos kot v toplejših mesecih. Uredite si osnovno prehrano. Ta je namreč pogoj za zdravje presnove in regeneracijo po naporu. Ni boljšega dodatka kot urejena osnovna prehrana. Če sploh je kakšen … Privoščite si več počitka, tudi spanja. Imunski sistem vam bo hvaležen.