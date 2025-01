Za mehur skrbimo tudi s prehrano

Mehur je organ v spodnjem delu trebuha, podoben balonu, ki je običajno elastičen ter se lahko razteza, da sprejme, shranjuje in izloča urin, ki ga proizvajajo ledvice.

Za optimalno delovanje je nujno upoštevanje nekaterih zdravih smernic, da preprečimo pogoste tegobe, kot so uhajanje vode, pogosto uriniranje ter vnetja ali ovirano izločanje urina.

Redno telovadimo

Malo potrebo opravljajmo pogosto oziroma vsaj enkrat na tri ali štiri ure. Urina ne zadržujemo, saj lahko tako oslabimo mišice mehurja in tvegamo okužbe. Med uriniranjem smo kar se da sproščeni in mehur popolnoma izpraznimo. Ženske se po mali in veliki potrebi vedno brišejo od spredaj nazaj, da ne bi črevesnih bakterij zanesle v sečnico. Priporočljivo je uriniranje po spolnem odnosu, med katerim se lahko bakterije iz črevesja ali vagine premestijo v odprtino sečnice in tako povečajo možnost za okužbo.

Če se v mehurju razmnožijo bakterije, se lahko razvije vnetje. FOTO: Herraez/Getty Images

Redno izvajamo vaje za mišice medeničnega dna oziroma keglove vaje, ki pomagajo zadrževati urin v mehurju. Tako bomo lahko po potrebi preprečili uhajanje urina med kihanjem, kašljanjem, dvigovanjem, smejanjem. Pogosto telovadimo in ohranjajmo zdravo telesno težo, s čimer preprečujemo tveganje za uhajanje urina. Izogibamo se gaziranim pijačam, začinjeni hrani, kofeinu in alkoholu, ki lahko motijo delovanje mehurja; pijemo veliko vode, s katero redno spiramo mehur in ga spodbujamo k izločanju strupov.

Ohlapno in bombažno

Z zdravo prehrano preprečujemo zaprtje, ki lahko poveča pritisk na mehur in tako omeji njegovo širjenje. Na jedilniku naj bodo zato vsak dan vlaknine. Opustimo kajenje, ki povečuje tveganje za raka na sečnem mehurju! Če nam uhaja urin, preverimo, ali so za to morda kriva tudi predpisana zdravila, o čemer se posvetujemo z zdravnikom. Nosimo bombažno spodnje perilo in ohlapna oblačila, da preprečimo zadrževanje vlage in rast bakterij v predelu sečnice.

Brusnice ga varujejo. FOTO: Yuriy Gluzhetsky/Getty Images

Uživamo suhe brusnice ali brusnični sok, ki preprečuje vdor bakterij in virusov, mehur podpirajo tudi bučno seme, korenina luštreka, beluši in šparglji. Če naš mehur deluje optimalno, bo urin vedno svetel, razen prvega jutranjega! Zdravniško pomoč poiščemo, če ne zmoremo zadrževati urina, če uriniramo zelo pogosto, če je seč moten ali krvav, če med izločanjem občutimo bolečino ali pekočino, če je curek šibek ali če mehurja ne moremo povsem izprazniti.