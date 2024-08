Z vitaminom C nad napihnjenost

Napihnjenost in vetrovi so lahko za marsikoga zelo neprijetni. K sreči ne povzročajo hujših posledic, največkrat so posledica nezdrave prehrane kot tudi nezdravega življenjskega sloga.

Glavni krivec za napihnjenost in pogostejše vetrove je zrak, ki ga z uživanjem hrane vnesemo v prebavni trakt ali pa nastane kot stranski produkt med razgradnjo hrane. Prvi del lahko omejimo, če hrano dobro prežvečimo oziroma jemo počasi, pri drugem je pomembna izbira živil: ne pretiravamo z brokolijem, zeljem, fižolom, jabolki, cvetačo, čebulo, mlekom in mlečnimi izdelki. A to ne pomeni, da vse omenjeno črtamo z jedilnika, še posebno če se že tako ali tako ne prehranjujemo zdravo. Strokovnjaki svetujejo, da živilom dodajamo različne začimbe, ki pomagajo pri zmanjševanju napenjanja. Dobro je, da stročnice pretlačite – v pire, namaz, juho. Zelo priporočljivo je, da med obrokom ne pijete veliko tekočine.

Ne pretiravamo z brokolijem, zeljem, fižolom, jabolki, cvetačo, čebulo, mlekom in mlečnimi izdelki.

Gibanje je zelo dobro zdravilo. FOTO: Peopleimages/Getty images

Pred kratkim je na družbenem omrežju tiktok dr. Joseph Salhab, gastroenterolog iz ameriške zvezne države Florida, v zvezi z izogibanjem napihnjenosti spomnil na študijo iz leta 2022. Njeni avtorji so prišli do zaključka, da vitamin C povečuje raven tako imenovanih bifidobakterij, ki so pomembne za razvoj in vzdrževanje ravnotežja črevesne mikrobiote in pomagajo pri prebavi vlaknin, absorpciji hranil in krepitvi imunosti.

»Eden od načinov za izboljšanje zdravja črevesja je uživanje več hrane z veliko vlakninami in vitaminom C,« je izpostavil Salhab. »Dokazano je, da to povečuje dobre črevesne bakterije za optimalno zdravje prebavil.« Zato priporoča pogostejše uživanje borovnic, datljev, kivijev, papaje in tudi ananasa.

Krvavo blato je znak za alarm. FOTO: Satjawat Boontanataweepol/ Getty images

Proti napihnjenosti se borimo tudi s spremembo življenjskega sloga. Torej se več gibamo, uživamo zdravo hrano in pijemo dovolj tekočine (najbolje vode in vsekakor čim manj alkohola ter s sladkorjem bogatih pijač). Če pa težave niti s tem ne odpravimo, obiščimo zdravnika. Še posebno če napihnjenost spremljajo intenzivna bolečina, vročina ali bruhanje. Pogosteje se lahko pojavlja pri posameznikih, ki trpijo za sindromom razdražljivega črevesja, ali bolnikih s celiakijo, ko uživajo gluten. Eden od znakov, da nekaj ni v redu, je tudi krvavo blato in hitro otekanje trebuha. Za napihnjenost so krive tudi zdravstvene težave, kot so na primer crohnova bolezen in divertikulitis ali določene oblika raka. Težave lahko povzročajo določena zdravila ali prekomerna uporaba odvajal.