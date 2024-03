Z masažo do napete kože

Staranje je naravni proces, ki nas bo prej ali slej doletel, a marsikdo si želi čim dlje ohraniti mladostni videz; vsaj dame so pripravljene narediti marsikaj, nekatere si lahko privoščijo več (ne)invazivnih posegov, ki jih opravljajo specializirane klinike, druge se lahko vsaj delno zahvalijo genom in zdravemu načinu življenja, dejstvo pa je, da se skrb za mladosten videz začne doma, v kopalnici in kuhinji oz. na krožniku.

Osnove so vsem znane: piti moramo dovolj tekočine, najbolje vode, se izogibati škodljivim razvadam, predvsem kajenju in alkoholu, poskrbeti za pestro prehrano z veliko vitamini in antioksidanti, se redno ukvarjati s katerim od športov, osvojiti katero od tehnik sproščanja ter spati po osem ur. Tudi kar se tiče nege kože na obrazu, vratu in dekolteju, ni skrivnosti, priskrbeti si moramo prave izdelke glede na tip in starost kože in jih redno uporabljati.

Priskrbeti si moramo prave izdelke glede na tip in starost kože in jih redno uporabljati. FOTO: Ridofranz/Getty Images

Osnova je redno čiščenje kože, negovalna krema ali losjon naj ima ceramide, pantotensko, linolensko in linolno kislino, ki pomagajo vzdrževati zaščitno pregradno delovanje kože, s kakovostno kremo ji povrnemo vlago, pika na i pa je redna uporaba kreme z (visokim) zaščitnim faktorjem – vse leto. Zrela koža bo hvaležna tudi za sredstva z antioksidanti (vitamin C) in/ali retinoidi, a slednje uvajamo postopoma.

Na kožo nanesemo olje, saj morajo prsti drseti.

Dvakrat na teden

In da bo tistih nekaj minut v kopalnici pravo mini spa doživetje, v večerno ali jutranjo rutino vključimo masažo obraza, ki bo poskrbela za fizično in psihično sprostitev, z njo izboljšamo prekrvitev, utrdimo kožna tkiva, pomagamo sprostiti obrazne mišice in zmanjšati napetost, izboljšamo elastičnost kože, blažimo videz gubic, preprečujemo nastanek novih ter tako poskrbimo za mladosten videz oz. sijočo polt. Povrhu se bomo znebili zabuhlega videza in vrečic pod očmi, saj s pravilno masažo lahko spodbudimo limfno drenažo, ter spodbudili tvorbo kolagena, ki prispeva k bolj mladostnemu videzu.

Ne glede na vrsto masaže in pripomočke, nekatere namreč izvajamo z golimi rokami, druge denimo z valjčki, posebnim kamnom, je nujno upoštevati nekaj osnovnih pravil. Koža na obrazu in roke morajo biti čiste, nanjo nanesemo kakovostni serum ali, še bolje, naravno olje, denimo arganovo, jojobino, prsti morajo po koži drseti, ne smemo je zategovati.

Za masažo uporabimo arganovo ali jojobino olje. FOTO: Puhimec/Getty Images

Pritisk na kožo naj ne bo prevelik, gibi naj bodo nežni in naj potekajo od sredine obraza navzven. Postopek traja le nekaj minut in ga ni treba izvajati vsak dan, dovolj je od dva- do trikrat na teden. Zadovoljne uporabnice pravijo, da je treba mišice na obrazu trenirati oziroma uporabljati tako kot vse druge v telesu – in v obeh primerih je ključna vztrajnost oziroma potrpežljivost.