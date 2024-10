Vsakih 90 minut vstanite

Vene skupaj z arterijami in kapilarami zagotavljajo kroženje krvi po telesu. Kri pošiljajo v srce, od tam gre po kisik. Brez kisika celice in tkiva v telesu ne bi delovali pravilno, zato je zelo pomembno, da ohranjamo zdravje ven.

Dejavniki tveganja za pojav venskih obolenj so kajenje, fizična neaktivnost, starost, visok krvni tlak, visok holesterol, sladkorna bolezen, debelost in bolezni ven v družini. Pogosteje se težave z venami pojavijo pri ženskah, ki so večkrat rodile, ter pri kadilcih, pogosteje doletijo ženske.

Pomagajmo si sami

Za zdravje ven lahko veliko naredimo sami. Eden od ukrepov je pitje dovolj vode. Ta namreč naredi kri bolj redko, zaradi česar ta lažje potuje po žilah. Če med delom veliko sedite ali stojite, ste pretežki ali noseči, razmislite o nošenju kompresijskih nogavic, ki zmanjšujejo tveganje za nastanek krvnih strdkov in izboljšujejo cirkulacijo.

Drug preprost način je dvigovanje nog. S tem olajšate delo venam, ki se sicer, ko pošiljajo kri v srce, borijo z gravitacijo. Obenem to pomaga pri odvajanju odvečne tekočine iz nog in stopal ter zmanjšuje otekanje. Dovolj je, da noge dvignete za nekaj minut na dan.

Pajkaste žilice so znak venskih težav. FOTO: Dimid_86/Getty Images

Tudi hoja je odličen način preprečevanja tovrstnih težav. Krepi mišice okoli žil in izboljša prekrvavitev po telesu. Povečana cirkulacija lahko pomaga preprečiti kopičenje krvi v venah in zmanjša tveganje za nastanek bolezni, kot so krčne žile ali globoka venska tromboza. Redna hoja pomaga tudi posredno, saj znižuje krvni tlak, izboljšuje zdravje srca in ožilja ter pomaga pri hujšanju. Vzdrževanje zdrave telesne teže z redno vadbo in uravnoteženo prehrano pomaga zmanjšati tveganje za razvoj bolezni, povezanih z venami, tako da zmanjša obremenitev ven in izboljša splošno zdravje srca in ožilja.

Za zdravje ven poskrbimo tudi s hrano, na krožniku naj bo več vlaknin, ki pomagajo preprečevati zaprtje. Od vitaminov sta za žile pomembna C in K. Premer žil se izboljša z živili z visoko vsebnostjo vitamina C, kot so melone, papaja in pomaranče. Vitamin C spodbuja tudi proizvodnjo kolagena in elastina, ki sta bistvena za pravilno krčenje in širjenje ven. Vitamin K je nujen za ohranjanje celovitosti žilnih sten in izboljšanje cirkulacije.

Pomaga, če noge za nekaj časa dvignemo. FOTO: Petrunjela/Getty Images

Dolgotrajno sedenje škoduje našemu splošnemu zdravju, tudi žilam. Tudi če vsak dan telovadite, to ni dovolj, ena ura teka ne bo nadomestila osmih ur, ki ste jih preživeli sede. Ne glede na to, kako naporna je vadba, ki jo redno izvajate, bi morali vstati in se premakniti vsaj na vsakih 90 minut.

Izogibajte se vročini. Ko je telo izpostavljeno visokim temperaturam, se vene razširijo, kar omogoča krvi, da priteče proti površini kože in uravnava telesno temperaturo. Povečan pretok krvi lahko povzroči dodaten pritisk na oslabljene venske stene, to pa povzroči poškodbe in razvoj težav z venami.