Vnetje mehurja: kako ga preprečiti in najboljša prva pomoč

Znaka vnetja mehurja sta pogostejše uriniranje s pekočim občutkom po že izpraznjenem mehurju in moten urin, v katerem lahko opazimo tudi sledi krvi. Neredko ga spremljajo bolečine in krči v spodnjem delu trebuha, pa tudi povišana telesna temperatura.

Ko nas doletijo prvi znaki, povečajmo vnos tekočine, zlasti čaja za mehur in ledvice, ki bo pomagal odstraniti bakterije s sten sečil.

Če se težave v nekaj dneh ne umirijo, naj sledi obisk zdravnika, ki bo najverjetneje dal urin na pregled. Terapija je navadno antibiotična.

Med povzročitelji okužbe spodnjih sečil, predvsem vnetja sečnega mehurja, prevladuje črevesna bakterija Escherichia coli. FOTO: Shutterstock

Pogosteje pri ženskah

Okužbe sečil, predvsem spod­njega dela sečnega trakta, pogosteje pestijo ženske, predvsem zato, ker je sečnica pri njih veliko krajša kot pri moških. Ker sta anatomsko blizu nožnica in zadnjična odprtina, je sečnica hitro v stiku z izločki iz vagine in črevesne odprtine, bakterije lažje vstopajo v sečila in do mehurja, tam pa se razrastejo in povzročajo vnetja.

Med povzročitelji okužbe spodnjih sečil, predvsem vnetja sečnega mehurja, prevladuje črevesna bakterija Escherichia coli (E. coli). Odgovorna je za od 70 do 95 odstotkov okužb sečnega mehurja pri obeh spolih.

Drugi mikroorganizmi, ki povzročajo težave, so virusi in glivice. Ker so mikroorganizmi normalno prisotni v telesu, E. coli pa predvsem v debelem črevesju, je obvezna dosledna pravilna higiena po odvajanju urina in blata – to je brisanje in umivanje od spredaj nazaj –, da se ne razširijo v ustje sečnice.

Tudi nekatere spolno prenosljive bolezni se lahko kažejo s simptomi vnetja sečil. Diagnosticirati in pozdraviti jih mora ginekolog, ki predpiše ustrezna zdravila.

Poletna nadloga

V poletnih mesecih je okužb več, saj izguba telesne tekočine zaradi potenja v vročih dnevih povzroči, da se količina urina zmanjša, potreba po praznjenju mehurja je redkejša, urin je veliko bolj koncentriran in ga je manj, ima tudi izrazitejši vonj.

Če ne vnesemo v telo vsaj litra in pol do dveh tekočine, predvsem čiste vode, je vnetje sečil hitro tu. Poleti tudi pogosteje obiščemo bazene s klorirano vodo ali se kopamo v domačem bazenu in masažni kadi.

Dobro je, da že otroke navajamo, da uriniranje v bazenu in morju ni le neprimerna navada, temveč zares škoduje zdravju, tega se držimo tudi odrasli. Med uriniranjem v vodi namreč lahko v sečnico vstopijo bakterije, zaradi katerih se razvije vnet­je.

Poleti so pogostejši tudi spolni odnosi, ki prav tako povečajo možnost okužbe. Za ženske je priporočljivo, da po odnosu čim prej odidejo na malo potrebo, saj se tako izloči velik del škodljivih bakterij.

Preventiva

Tudi ko nimamo težav, moramo uživati dovolj tekočine, a ne pozabite, da pri tem ne mislimo kave, čaja in alkohola, temveč vodo in zeliščne čaje.

Pri delu je smiselno imeti ob sebi velik kozarec ali steklenico z vodo, da se ne zgodi, da se šele po koncu delovnika zavemo, da ves dan nismo nič popili. Pomembno je, da mehur, ko je poln, spraznimo, saj se tako bakterije ne nabirajo na stenah sečil.

Za preprečevanje okužbe sečil so pomembni tudi osebna higiena, uporaba udobnega bombažnega perila in opustitev mehčalca. Izogibati se velja penečih se kopeli in zelo dišečih mil ali gelov za prhanje, saj lahko vsebujejo snovi, ki dražijo sečnico in jo naredijo dovzetnejšo za okužbe.

Kot pri vseh okužbah je tudi pri tej pomembno, da preventivno skrbimo za telesno odpornost in ne pozabimo na prehrano, bogato z vitamini in minerali, gibanje na svežem zraku in kakovostno spanje.

Pomagamo si lahko tudi z brusničnim čajem. FOTO: Roxiller/Gettyimages

Prva pomoč

Pri samozdravljenju blagih okužb deluje brusnični čaj, zdravilne učinke ima tudi nerazredčen sveže stisnjen brusnični sok. Sveže brusnice namreč vsebujejo snovi, ki onemogočajo razmnoževanje bakterij.

Do pol litra soka pijemo po požirkih čez dan več dni, preventivno pa kozarček vsak večer pred spanjem. Že dolgo so znane učinkovine v listih vednozelenega gornika, ki delujejo protibakterijsko in blažijo vnetja mehurja.

Poleg tega, t. i. ursi čaja, so med priporočljivimi pripravki za hitro pomoč pri vnetem mehurju tudi čaji iz navadnega gladeža, peteršilja, zlate rozge, preslice, črnega ribeza, bezga in kopriv, saj imajo diuretične in antiseptične učinke.

Diuretično deluje tudi čaj iz koruznih las­kov, ki jih nabiramo v času cvetenja.