Vas pozimi mučijo težave z očmi? Tako si lahko pomagate

Hladno vreme, suh zrak in veter, ki spremljajo zimo, povzročajo težave z očmi. Solze izhlapevajo, oči pa postanejo suhe in razdražene. Lahko so rdeče, srbeče ali pekoče, včasih pa suhost občutimo, kot bi imeli tujek v očesu. Težavo lahko rešujemo z umetnimi solzami, ki so v lekarnah na voljo brez recepta. Uporabimo jih lahko večkrat na dan.

Oči bodo pozimi manj suhe, če bomo v notranjih prostorih poskrbeli za nekoliko nižje temperature in ne bomo pretiravali s kurjavo. Če veliko delate za računalnikom, imate zelo verjetno težave s suhimi očmi; pomagamo jim tako, da poskušamo čim več mežikati.

Večino težav lahko odpravimo z domačimi ukrepi in zdravili brez recepta.

Mazila za oči brez recepta so gostejša od očesnih kapljic in se običajno nanesejo na notranjo spodnjo linijo trepalnic. Uporabite jih lahko skupaj z umetnimi solzami, da zagotovite daljše vlaženje. Uporaba mazil za oči se svetuje pred spanjem, saj lahko povzročijo začasno zamegljenost vida. Tisti, ki uporabljajo kontaktne leče, naj se jih izogibajo.

Topli obkladki

Raziskave kažejo, da lahko topli obkladki zagotovijo začasno olajšanje suhih oči in pomagajo izboljšati stabilnost in debelino solznega filma. Brisačko namočite v toplo vodo in jo za 10 minut položite na zaprte oči.

Za zdravje oči pozimi je pomembno, da nismo dolgo v preveč suhih okoljih. Vlažilniki zraka izboljšujejo kakovost zraka v notranjih prostorih, kar preprečuje pretirano izhlapevanje solz. Izogibanje prepihu, cigaretnemu dimu in ventilatorjem pomaga zmanjšati draženje oči. Pozimi je priporočljivo zmanjšati uporabo kontaktnih leč, te namreč lahko absorbirajo solze in dodatno sušijo oči.

Maščobne kisline omega 3 naj bi pripomogle h kakovosti solznega filma. Foto: Hakinmhan/Getty Images

Pravilna prehrana naj bi prispevala k boljši sestavi solznega filma in s tem k bolj navlaženim očem. Treba je uživati več maščobnih kislin omega 3, ki jih najdemo v ribah, kot so losos, sardele in polenovka. Tudi pitje dovolj tekočine izboljšuje sposobnost oči, da se primerno solzijo.

Takrat je treba k zdravniku

Če so vaše oči kronično suhe, je potreben posvet z oftalmologom, ki lahko predpiše solzne čepke. Gre za posebne vrečke iz kolagena, ki na mehanski način lajšajo simptome. Vstavimo jih v solzna izvodila v notranjem kotu očesa. S tem zapremo odtok solz s površine očesa in tako zagotovimo večjo količino solznega filma na površini.

Oči v zaprtih prostorih draži kurjava, saj izsušuje zrak. FOTO: Cunaplus_m.faba/Getty Images

V tem obdobju se pogosto pojavljajo tudi solze; hladen zrak povzroča njihovo hitrejše izhlapevanje, kar sproži refleksno tvorbo dodatnih solz. Zdravljenje je podobno kot pri suhih očeh: uporaba umetnih solz, nošenje zaščitnih očal in izogibanje dražilcem.

Visokogorje posebej nevarno

Zimska nevarnost, ki nam preti v visokogorju, je fotokeratitis oziroma snežna slepota. Gre za boleče stanje, ki ga povzroča poškodba površinskih celic roženice zaradi izpostavljenosti ultravijolični (UV) svetlobi. Navadno se pojavi, ko se UV-svetloba odbija od snega in povečuje izpostavljenost oči škodljivim žarkom.

Simptomi so pordelost, bolečina, občutek peska v očeh, solzenje in občutljivost za svetlobo. Zdravljenje običajno vključuje počitek z zaprtimi očmi ter uporabo hladnih obkladkov in umetnih solz za lajšanje bolečin. Stanje preprečujemo z nošenjem sončnih očal ali smučarskih očal z UV-zaščito – stekelca morajo blokirati tako UVA- kot UVB-žarke.