Vas muči zaprtje? Pet napitkov za učinkovito reševanje težave

Zaprtje je ena najpogostejših prebavnih težav. Največkrat je vzrok zanj uživaje prenizkega deleža vlaknin, ki pomagajo ohranjati zdravje prebavil, za The Healthy pojasnjuje gastroenterologinja Carolyn Newberry in dodaja, da sta ob tem za preprečevanje zaprtja nujna primerna hidratacija in dovolj gibanja.

Z njo se strinja dietetičarka Beth Czerwony, ki pojasnjuje, da je idealna dnevna količina vlaknin za redno prebavo od 25 do 35 gramov. Najboljši vir teh so cela žita, sadje in zelenjava.

Kadar težava kljub vsemu nastopi, lahko olajšanje prinese pet pijač za odpravljanje zaprtja.

Zeliščni čaj iz sene

Sena je naravno odvajalo in iz nje pripravljen čaj pomaga pri premagovanju zaprtja. Je pa treba povedati, da se odvajal, tudi naravnih, ne bi smeli posluževati na dolgi rok in se tudi seninega časa ne bi smeli piti več kot teden dni.

Prav tako ta ni primeren za osebe z želodčnimi težavami, hemoroidi in z vnetjem želodca.

FOTO: Gettyimages

Napitek iz suhih sliv

Napitek iz suhih sliv je eno najstarejših zdravil za premagovanje zaprtja. Glede na leta 2022 v časopisu Food & Function objavljene rezultate raziskave, suhe slive izboljšujejo črevesno floro, blažijo zaprtje ter imajo še druge učinke na zdravje: ohranjajo zdravo srce in kosti.

Zvečer z vodo prelijte pet do šest suhih sliv, zjutraj jih pojete in popite tekočino.

Kivijev sok

Kivi je sadež z visokim deležem sladkorja v sadnih sokovih, ki spodbujajo praznjenje črevesja. Leta 2022 v časopisu Nutrients objavljena raziskava je dokazala odvajalne učinke tega sadeža, ki ob tem podpira vse prebavne funkcije in omogoča redno praznjenje črevesja.

Tako kot sok je koristen tudi cel kivi, ki telesu zagotavlja še neprecenljive vlaknine.

FOTO: Shutterstock

Kombuša

Dejansko vse probiotične pijače, od kombuše, kefirja do soka kislega zelja pozitivno vplivajo na prebavila in preprečujejo ter odpravljajo zaprtje, hkrati zagotavljajo zdravo črevesno floro.

Kava

»Kava spodbuja nastanjaje gastrina in kolecistokinina, dveh hormonov, ki sta ključna za dobro delovanje prebavil in zato odpravlja zaprtje,« pravi Czerwonyjeva, vendar opozarja, da se z njo tudi s tem namenom ne sme pretiravati.

FOTO: Farknot_architect/Gettyimages

Še za konec

Stres, potovanja, hrana s premalo vlakninami, dehidracija, premalo spanja, premalo gibanja so običajni vzroki za občasno zaprtje. Če je zadeva kronična, je treba obiskati zdravnika, ki bo pomagal odkriti in odpraviti osnovni vir težave.

»Kadar zaprtje traja dlje od treh tednov in ga spremljajo bolečine ter napihnjenost, se posvetuje z zdravnikom,« opozarja dietetičarka.