Za kaj vse so dobre suhe fige v olivnem olju

Suhe fige so bogate z vlakninami, ki spodbujajo zdravo prebavo, preprečujejo zaprtje in uravnavajo delovanje črevesja. Zaradi visoke vsebnosti naravnih sladkorjev so idealne za hitro energijo in so odlična izbira za športnike ali kot prigrizek med napornim dnevom.

Kalij v suhih figah pomaga uravnavati krvni tlak, vlaknine pa znižujejo raven slabega holesterola (LDL). Fige vsebujejo kalcij, fosfor in magnezij, ki so ključni za močne kosti in preprečevanje osteoporoze. So bogate z antioksidanti, kot so polifenoli, ki ščitijo telo pred prostimi radikali in krepijo imunski sistem.

Kljub naravni sladkosti imajo nizek glikemični indeks in lahko pomagajo pri stabilizaciji ravni sladkorja v krvi (ob zmernem uživanju). Pomagajo pri razstrupljanju telesa in spodbujajo zdravje prebavnega sistema.

Zaradi vsebnosti železa so koristne pri preprečevanju in zdravljenju anemije. Tradicionalno se uporabljajo za lajšanje kašlja, bronhitisa in vnetja dihalnih poti. Zaradi vitaminov A, C in E ter cinka in železa so koristne za zdravje kože in las.

Vsebujejo vitamine skupine B, ki podpirajo presnovo energije in zmanjšujejo občutek utrujenosti. Antioksidanti in protivnetne spojine v figah zmanjšujejo tveganje za kronične bolezni, kot so rak, sladkorna bolezen in bolezni srca. Redno uživanje suhih fig v zmernih količinah je odličen način za izboljšanje splošnega zdravja in počutja.

Kaj pa olivno olje?

Olivno olje, zlasti ekstra deviško, je eno najbolj zdravih olj zaradi svoje bogate hranilne sestave in številnih koristi za zdravje.

Mononenasičene maščobne kisline pomagajo uravnavati holesterol. Polifenoli in antioksidanti zmanjšujejo tveganje za aterosklerozo in srčne bolezni.

Olivno olje vsebuje oleokantal, spojino s protivnetnim učinkom, ki lahko pomaga pri artritisu in drugih kroničnih boleznih. Deluje kot naravni lubrikant za črevesje. Olivno olje pomaga pri razstrupljanju in podpira prebavne procese. Vitamin E, polifenoli in karotenoidi krepijo obrambo telesa pred prostimi radikali in okužbami.

Olivno olje je naravno sredstvo za mehčanje in vlaženje kože. Uporablja se za zdravljenje suhih in poškodovanih las ter lasišča. Protivnetne lastnosti olajšajo zdravljenje manjših poškodb kože. Olivno olje lahko pomaga nadzorovati apetit in podpira zdravo hujšanje.

Redno uživanje je povezano z zmanjšanim tveganjem za Alzheimerjevo bolezen zaradi zaščitnih učinkov polifenolov. Olivno olje povečuje absorpcijo kalcija in podpira gostoto kosti. Pomaga uravnavati raven sladkorja v krvi in izboljšuje občutljivost na inzulin. Pomaga pri čiščenju jeter in odstranjevanju toksinov iz telesa. Idealno je za prelive za solate in hladne jedi, saj ohranja vse hranilne snovi.

Olivno olje je vsestransko živilo, ki je koristno za zdravje, lepoto in splošno počutje. Redno uživanje zmernih količin je odličen dodatek k zdravi prehrani.

In kaj se zgodi, če suhe fige namočimo v olivno olje

Suhe fige v olivnem olju so cenjene zaradi številnih koristi za zdravje. Tukaj je nekaj glavnih koristi:

Uravnavanje prebave

- Pomagajo preprečevati zaprtje zaradi visoke vsebnosti vlaknin.

- Olivno olje deluje kot naravni lubrikant za črevesje in pospešuje prebavo.

Krepitev imunskega sistema

- Fige so bogate z antioksidanti, ki pomagajo pri zaščiti telesa pred prostimi radikali.

- Olivno olje ima protivnetne lastnosti, ki ščitijo pred okužbami in vnetji.

Podpora zdravju srca in ožilja

- Fige vsebujejo kalij in magnezij, ki uravnavata krvni tlak.

- Olivno olje je bogato z zdravimi maščobami, ki znižujejo slab holesterol (LDL) in krepijo srce.

Ohranjanje zdravja kosti

- Bogate so s kalcijem in fosforjem, ki sta ključna za močne kosti in preprečevanje osteoporoze.

Razstrupljanje telesa

- Fige pomagajo čistiti črevesje in odstranjevati toksine.

- Olivno olje podpira jetra pri razstrupljanju organizma.

Pomoč pri slabokrvnosti

- Fige so bogate z železom, ki pomaga pri tvorbi rdečih krvničk in odpravljanju utrujenosti.

Olajšanje želodčnih težav

- Kombinacija olivnega olja in fig pomirja želodec, pomaga pri čirih in drugih prebavnih težavah.

Podpora pri boleznih dihal

- Pomaga pri težavah, kot so bronhitis ali kronična vnetja dihalnih poti.

Naravna pomoč pri hemoroidih

- Kombinacija deluje protivnetno in pomaga pri lajšanju simptomov hemoroidov.

Redno uživanje ene fige, namočene v olivnem olju, na tešče lahko dolgoročno pripomore k izboljšanju splošnega zdravja.

Recept za suhe fige v olivnem olju

V steklen kozarec položite suhe fige in jih prelijte s hladno stiskanim olivnim oljem, da so popolnoma prekrite. Kozarec zaprite in ga postavite na temno, hladno mesto za 7 do 10 dni. Občasno ga pretresite, da se fige bolje prepojijo z oljem. Nato vsak dan zaužijte eno figo, najbolje zjutraj na tešče.

Ta recept združuje hranilne snovi fig in olivnega olja, ki skupaj krepita imunski sistem. Fige čistijo telo, olivno olje pa deluje protivnetno in zagotavlja zdrave maščobe, pomembne za splošno zdravje.

Nasvet: Preostalo olivno olje lahko uporabite kot preliv za solate, saj ima odličen okus.