Varno jih odstranimo le na rokah in nogah

Bradavice so benigni kožni izrastki, ki jih povzroča okužba s humanimi papiloma virusi (HPV). Pojavljajo se lahko na različnih delih telesa, najpogosteje pa na rokah, nogah in obrazu. Odpravimo jih lahko sami, vendar ne v vseh primerih. »Samozdravljenje bradavic odsvetujemo, če nismo prepričani, da gre za bradavice, pri otrocih, nosečnicah in sladkornih bolnikih, pa tudi, če so bradavice na občutljivih delih telesa.

Nikoli jih sami ne odstranjujemo na obrazu ali genitalijah,« poudarja mag. Bojan Madjar, koordinator projekta farmacevtske skrbi Vprašajte o svojem zdravilu pri Lekarniški zbornici Slovenije. Varno lahko na različne načine odstranimo predvsem bradavice na rokah in nogah. »Na voljo so različni pristopi, predvsem uporaba izdelkov, ki vsebujejo salicilno ali triklorocetno kislino, medicinskih pripomočkov za zamrzovanje, v ljudski medicini je poznana tudi uporaba izločkov nekaterih rastlin (krvavi mleček, regrat, ognjič),« našteva.

Mag. Bojan Madjar poudarja, da jih na genitalijah in obrazu ne odstranjujemo sami. FOTO: Lekarniška Zbornica Slovenije

Uporaba pripravkov, ki vsebujejo salicilno ali triklorocetno kislino, je ena izmed najbolj razširjenih metod. Na voljo so brez recepta v obliki gelov, tekočin in obližev. Nekatere nanašamo vsak dan, nekatere redkeje (npr. enkrat tedensko). Bradavice lahko pred nanosom izdelka namakamo v topli vodi, da zmehčamo kožo. Zdravo kožo je treba zaščititi. Še ena možnost zdravljenja so kreme, ki vsebujejo retinoide, pomagajo lahko pri zaviranju rasti bradavic. Zdravnik nanjo nanese kantaridin; ta kemikalija povzroči, da se bradavica po nekaj dneh olušči. Naštete načine odpravljanja bradavic uvrščamo med topične.

Zamrzovanje

Odstraniti pa jih je mogoče tudi z zamrzovanjem. »Postopek vključuje uporabo tekočega dušika za zamrzovanje bradavic. To lahko izvaja zdravnik ali pa uporabite komplet za krioterapijo, ki je na voljo brez recepta,« razlaga mag. Madjar. S kirurškim posegom se bradavice odstranjujejo v lokalni anesteziji, postopek se imenuje ekscizija. Mogoča je tudi kiretaža in elektrokavterizacija: bradavico odstranijo s strganjem in nato uporabijo električni tok za uničenje preostalih virusnih delcev. Pri laserskem zdravljenju se uporabi pulzni barvni laser za ciljanje krvnih žil, ki oskrbujejo bradavico. Glede na velikost in predel bradavice zdravnik izbere primerno metodo.

Bradavice največkrat sami odstranjujemo s pripravki s salicilno ali triklorocetno kislino.

Naravna sredstva

Učinkovitost naravnih sredstev ni znanstveno potrjena, ampak sloni na tradicionalni uporabi v ljudski medicini. Med naravnimi sredstvi so krvavi mleček, regrat, ognjič ter česen, jabolčni kis in olje čajevca.

Na nogah so lahko zelo boleče. FOTO: Henadzi Pechan/Getty Images

Bradavice se lahko prenašajo, zato je osebna higiena zelo pomembna. Prenašajo se z osebnim stikom (praskanje, stik z drugo osebo) ali z osebnimi predmeti. Umivajte si roke pogosto, še posebno po stiku z bradavicami ali javnimi površinami. Izogibajte se praskanju ali dotikanju bradavic, saj lahko to povzroči širjenje virusa na druge dele telesa.

Vedno nosite sandale ali čevlje v javnih prhah, garderobah in bazenih, da zmanjšate tveganje za okužbo. Izogibajte se deljenju brisač, čevljev, nogavic ali britvic z drugimi, saj se virus lahko prenese prek njih. Preprečujemo jih tudi s krepitvijo imunskega sistema.