V mrazu je mehur bolj občutljiv, z obiskom stranišča ne odlašajte

Jesensko-zimsko obdobje ni le čas respiratornih okužb, v tem obdobju je bolj verjetno tudi, da nas bo doletelo vnetje sečil. Povezavo med hladnim vremenom in vnetjem sečil so potrdile številne raziskave. Okužbe sečil so pogosto posledica diureze, načina, s katerim telo preprečuje podhladitev.

Telo zmanjša pretok krvi v kožo in kri preusmeri v okolico organov, da ti ostanejo topli. Tudi ledvice. Te morajo prečistiti več krvi kot običajno, zato pa proizvedejo večje količine urina. To je razlog, da nas na mrazu pogosteje sili na vodo. Pozimi običajno nismo tako žejni kot poleti, vendar je zaradi opisanega procesa zelo pomembno, da zaužijemo dovolj tekočine. V nasprotnem primeru ledvice ne bodo imele dovolj tekočine za filtriranje odpadnih snovi. Kadar slednje ostanejo predolgo v urinarnem traktu, lahko zbolimo za vnetjem sečil. To je trikrat pogostejše pri ženskah, vsaj enkrat v življenju ima težave z vnetjem sečil kar 90 odstotkov žensk. Vzrok za to je kratka sečnica v bližini zadnjične odprtine.

Znaki vnetja so pogosto tiščanje na vodo, pekoč ali neprijeten občutek v spodnjem delu trebuha, medtem ko izločamo, nezmožnost popolnega izpraznjenja mehurja, neprijeten vonj urina, kri v urinu, temen urin ter vročina.

Ledvice morajo v mrzlih dneh prečistiti večje količine krvi. FOTO: Mi-viri, Getty Images

Glavni razlog okužbe sečil so bakterije, ki so normalno prisotne v črevesju.

Bolje preprečiti kot zdraviti

Vnetje lahko preprečimo s primerno hidracijo telesa. Na dan je treba popiti najmanj osem kozarcev vode, ki bo poskrbela za odvajanje strupenih odpadnih snovi iz telesa. Pomembno je tudi, da gremo na vodo, ko nas tišči. Odlašanje z obiskom stranišča povečuje tveganje za okužbo mehurja. Vnetje je pri ženskah lahko posledica neprimerne higiene: po veliki potrebi se vedno brišemo od spredaj nazaj, torej proti zadnjični odprtini, v nasprotnem primeru lahko prenesemo iz črevesa bakterije, ki povzročajo okužbo. Tudi spodnje perilo je lahko vzrok za okužbe.

Brusnice preprečujejo in lajšajo težave s sečili. FOTO: Wilshireimages, Getty Images

Najboljša izbira je bombaž, saj ta tkanina diha in omogoča telesu, da ostane suho. To je zelo pomembno, saj se bakterije rade razmnožujejo v vlažnem okolju. Poskrbeti je treba tudi za zdravo prehrano, s katero zaužijemo dovolj hranil: vitamin C ne varuje le pred prehladom in gripo, ampak tudi pred vnetjem mehurja. Najbolj znano in zelo učinkovito naravno zdravilo pri vnetju sečil so brusnice. To sadje je bogato s proantocianidini, kemično spojino, ki preprečuje, da bi se bakterije, denimo E. coli, pritrdile na mehur.

Blažja vnetja sečil lahko zdravimo sami na zgoraj opisane načine, pri težjih pa je treba obiskati zdravnika, ki nam bo po potrebi predpisal antibiotik. K zdravniku vsekakor pojdite, če v urinu opazite kri, če imate močne bolečine ali visoko temperaturo, zlasti naj pomoč poiščejo nosečnice, otroci, mlajši od 12 let, in ljudje, starejši od 65.