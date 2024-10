Ustna higiena doma in pri zobozdravniku

Dobra ustna higiena je več kot le lep nasmeh – pomembna je za ohranjanje zdravih zob in dlesni. Poleg tega močno vpliva na splošno zdravje telesa, saj so bolezni ustne votline povezane s sistemskimi obolenji, kot so sladkorna bolezen in bolezni srca.

Za zdrave zobe in dlesni je najpomembnejša vsakodnevna ustna higiena. S pravilnim čiščenjem lahko odstranimo zobne obloge, ki so glavni povzročitelj zobnih težav. Lepljiva snov, ki se nenehno nalaga na zobe, namreč vsebuje bakterije, ki povzročajo vnetje dlesni (gingivitis) in zobno gnilobo (karies).

Zdravje ustne votline se začne doma

Osnova za zdravje zob in ustno higieno je ščetkanje zob dvakrat na dan. Priporočljivo je uporabljati zobno pasto s fluoridom, ki krepi zobno sklenino in varuje pred zobno gnilobo. Pri ščetkanju je treba posvetiti pozornost vsem površinam zob – zunanji, notranji in žvečilni. Delamo nežne krožne gibe, saj lahko premočno ščetkanje poškoduje dlesni in povzroči njihov umik. Prav tako je pomembna izbira zobne ščetke. Njene ščetine naj bodo mehke ali srednje mehke, ki so dovolj nežne za dlesni, a učinkovite pri odstranjevanju oblog.

Dobre navade za zdrave zobe Poleg vsakodnevne ustne higiene in rednega obiskovanja zobozdravnika za zdravje zob skrbimo tudi s pravilno prehrano. Uživanje hrane, bogate s kalcijem (npr. mlečni izdelki), pomaga krepiti zobe, izogibanje sladkarijam, gaziranim pijačam in preveč kislim živilom pa zmanjšuje tveganje za nastanek zobne gnilobe. Pomembno je tudi, da redno preverjamo stanje dlesni. Krvavenje dlesni med ščetkanjem ali nitkanjem je lahko znak začetnega gingivitisa, ki ga lahko odpravimo s temeljito higieno in profesionalnim čiščenjem.

Poleg ščetkanja je nujna uporaba zobne nitke, s katero temeljito očistimo medzobne prostore, ki jih s ščetko ne dosežemo. Ta korak je izjemno pomemben, saj lahko denimo ostanki hrane, če obtičijo med zobmi, postanejo gojišče bakterij, ki povzročajo vnetje dlesni. Nitkanje je priporočljivo enkrat na dan, najbolje zvečer pred spanjem.

Ustna voda ni nujno potrebna, vendar lahko pomaga pri dodatnem odstranjevanju bakterij in osveži zadah. Izberite takšno, ki ne vsebuje alkohola, saj lahko alkohol izsuši ustno sluznico. Nekatere vsebujejo tudi antibakterijske sestavine, ki dodatno ščitijo dlesni in preprečujejo nastanek oblog.

Profesionalno čiščenje zobnega kamna

Ne glede na to, kako dosledni ste pri izvajanju ustne higiene, sami ne boste mogli odstraniti zobnega kamna. Zobni kamen je mineralizirana oblika zobnih oblog, ki nastane, ko se te nalagajo na zobe in dlesni ter strdijo zaradi mineralnih snovi iz sline. Zobni kamen draži dlesni, kar lahko vodi do vnetja, v hujših primerih pa do parodontalne bolezni.

Strokovnjaki priporočajo profesionalno čiščenje zobnega kamna vsaj enkrat ali dvakrat na leto. Pogostost čiščenja je odvisna predvsem od nagnjenosti posameznika k tvorbi kamna in splošne ustne higiene. Kdor opaža hitrejše kopičenje zobnega kamna ali ima parodontalne težave, lahko potrebuje pogostejše čiščenje. Kako pogosto, bo določil zobozdravnik.

Odstranjevanje zobnega kamna pogosto dopolnjuje postopek peskanja zob. Pri tem z zračnim curkom z drobnimi delci (npr. natrijevega bikarbonata) odstranjujejo površinske madeže in obloge z zobne površine. To hkrati pomaga pri odstranjevanju pigmentacije, ki jo povzročajo kava, čaj, kajenje ali vino. Pozitiven učinek peskanja je tudi glajenje zobne površine, kar preprečuje kopičenje novih oblog. Strokovnjaki priporočajo peskanje enkrat ali dvakrat na leto, vendar je pogostost odvisna od posameznikove ustne higiene in prehranskih navad.

Članek je bil objavljen v oglasni prilogi Aktivni & zdravi.