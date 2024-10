To zdravo brezglutensko žito v ričetu dobro nadomesti ječmen

Sirek (Sorghum bicolor) izvira iz Afrike, kjer naj bi ga ljudje gojili že 8.000 let pred našim štetjem. Botanično spada med trave, človek pa ga je začel kultivirati zaradi okusnih in hranilnih žitnih semen, ki jih tvori. Sčasoma je postal pomembna krmna rastlina za živinorejo, iz sirka pa pridobivajo tudi gorivo biodizel.

Njegov največji pridelovalec so danes ZDA, gojimo pa ga tudi v Sloveniji, predvsem v Prekmurju. Če te žitarice še niste okusili na krožniku, pa ste jo najverjetneje že srečali v drugi obliki, iz posušenih trav so namreč narejene tradicionalne sirkove metle.

Sirka poznamo več sort. Te se razlikujejo predvsem po barvi (od bele in bež do oranžne, bakrene, rdeče in celo črne), pa tudi po vsebnosti hranilnih snovi. V prehranski industriji se najpogosteje uporabljajo svetle sorte sirka, so pa ameriške znanstvene raziskave pokazale, da črni sirek, znan tudi pod imenom oniks sirek, vsebuje največ antioksidantov.