Ta vitamin je v prevelikih odmerkih škodljiv. To je razlog

Vitamin D je najbolje pridobivati iz naravnih virov, kot sta sončna svetloba in prehrana. Jemanje zdravil ali prehranskih dopolnil z vitaminom D je priporočljivo, če je to potrebno, kot pri posameznikih z večjim tveganjem za pomanjkanje tega vitamina,« razlaga mag. Darja Potočnik Benčič, mag. farm., spec., predsednica Lekarniške zbornice Slovenije.

Uživanje je še posebno pomembno pozimi, ko ga imamo premalo.

Na podlagi stroke smo v Sloveniji pred kratkim prenovili smernice za uživanje vitamina D. Te zdaj določajo, naj novorojenčki do 1. leta starosti redno prejemajo 400 mednarodnih enot (IE) vitamina D, otroci do 13. leta od 600 do 800 IE ter najstniki in odrasle osebe od 800 do 1000 IE, a zgolj pozimi. Priporočen odmerek za starejše od 65 let je od 1000 do 2000 IE, za ženske, ki načrtujejo nosečnost, in nosečnice pa 800–1000 IE. Uživanje vitamina D med drugim zmanjša tveganje za preeklampsijo in odmrtje ploda, prezgodnji porod.

Zmanjšuje akutne okužbe dihal

»Vitamin D je edini vitamin, ki ga strokovnjaki priporočajo univerzalno dodajati, saj ga telo ne more proizvesti v zadostnih količinah, zlasti v jesensko-zimskem času. Njegova naravna sinteza poteka v koži ob izpostavljenosti sončni svetlobi, vendar je ta proces v hladnejših mesecih zelo omejen zaradi manjše intenzivnosti sončnih žarkov in krajšega dneva, pa tudi zato, ker preživimo več časa v zaprtih prostorih. Prehranski viri vitamina D so razmeroma redki in pogosto ne zadostujejo za pokritje dnevnih potreb,« pojasnjuje mag. Potočnik Benčičeva.

Na krožniku Med živila, ki vsebujejo vitamin D, spadajo mastne ribe, na primer losos, sardine in sled, in jajčni rumenjak. Za dodatno podporo lahko v prehrano vključimo živilske izdelke, kot so nekateri mlečni izdelki, sokovi in žitarice, ki so obogateni z vitaminom D.

Vitamin D je ključen dejavnik v homeostazi presnove kalcija in fosfata, nujen je za normalno rast in obnovo kosti ter delovanje mišic. »Številne študije v zadnjem času dokazujejo tudi njegove ugodne učinke na zmanjšanje pojavnosti avtoimunskih bolezni, akutnih okužb dihal, zbolevanja za nekaterimi vrstami raka prebavil, umrljivosti za nekaterimi vrstami raka, zmanjšanje pojavnosti sladkorne bolezni pri osebah z visokim tveganjem zanjo in na zmanjšanje splošne umrljivosti,« našteva.

Samo s hrano ga težko zaužijemo dovolj. FOTO: Bit245/Getty Images

Pri dojenčkih vitamin D preprečuje rahitis. FOTO: Naumoid/Getty Images

Čeprav je pomemben za zdravje, pa je lahko škodljiv, če ga uživamo prekomerno. »Pri njegovem jemanju je ključno upoštevati priporočeni odmerek, saj lahko presežek povzroči čezmerno kopičenje kalcija v krvi, kar lahko privede do resnih zapletov, kot so poškodbe ledvic. Pred začetkom jemanja dopolnil z vitaminom D se je priporočljivo posvetovati s farmacevtom ali zdravnikom, še posebno če imate kronične bolezni ali jemljete druga zdravila, ki lahko vplivajo na raven vitamina D,« svetuje strokovnjakinja.