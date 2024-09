Ta odličen sadež varuje naše črevesje

V Evropi gojimo hruške že tri tisočletja, poznamo več kot 3000 sort. Tudi pri nas se uvrščajo med najbolj priljubljeno sadje in nedvomno enega najbolj opevanih pridelkov poznega poletja in začetka jeseni, strokovnjaki pa nas spodbujajo, naj si jih privoščimo v izobilju, saj prinašajo zdravju številne koristi.

Po podatkih portala prehrana.si imajo sveže hruške nizko kalorično vrednost, saj kar 84 odstotkov plodu sestavlja voda. Hruška je torej vse prej ko debeluška! Večino makrohranil v sadežu zastopajo ogljikovi hidrati oziroma sladkorji, med katerimi je fruktoze trikrat več kot glukoze, obenem so vir prehranskih vlaknin, zaradi česar pripomorejo k urejanju prebave. Vsebujejo večje količine folata, vitamina K, kroma, bakra in kalija ter različne polifenole in druge hlapne snovi, ki jim dajejo značilno aromo. Najbolje jih je uživati sveže, lahko pa jih tudi sušimo in se pozimi sladkamo s krhlji, a pozor, saj vsebujejo ogromno sladkorja!

So zakladnice zdravja

Sicer so hruške prave zakladnice zdravja in se ponašajo s številnimi dobrodejnimi učinki. Denimo, pomagale naj bi preprečevati osteoporozo, saj telesu pomagajo zadrževati kalcij. So polne antioksidantov, ki nas varujejo pred učinkom prostih radikalov in pomagajo preprečevati rakava obolenja. Ker so bogate z vlakninami, ugodno delujejo na prebavo in tako varujejo naše črevesje. Poleg sliv veljajo za eno najučinkovitejših naravnih zdravil zoper zaprtje. Največ vlaknin je v lupini, zato te pred uživanjem ne odstranjujemo, privoščimo pa si ekološko pridelane plodove! Kot dober diuretik pomagajo tudi pri razstrupljanju telesa.

Zdaj je čas za hruške! FOTO: Molenira/Getty Images

Hruške pomagajo tudi uravnavati raven holesterola v krvi, s fosforjem pa skrbijo za pravilno delovanje srca in ledvic ter prenos živčnih impulzov. Ker vsebujejo kalcij, skrbijo za zobe in kosti, pomagajo pri strjevanju krvi ter delovanju mišičnih in živčnih celic. Znižujejo glikemični indeks in tako skrbijo tudi za raven sladkorja v krvi. Krepijo odpornost, kar je izredno pomembno predvsem v obdobju sezonskih obolenj! Bogate so tudi s fitohranili, kot so betakaroten, lutein in zeaksatin, zato delujejo protivnetno, varujejo pa tudi oči in po zaslugi kvercetina uravnavajo krvni tlak. Spodbujajo rast in nastajanje krvi, vsebujejo folate in so zato dobra hrana tudi za nosečnice in doječe matere.

Hruške so priljubljena sestavina številnih receptov, daleč največ koristi pa nam bodo seveda prinesli sveži plodovi.