Strokovnjakinja razkriva: Tako slabo hrano uživamo Slovenci, bodite pozorni na to

Če se danes želimo prehranjevati zdravo, to ni tako preprosto, kot bi mislili na prvi pogled. Morda se komu zdi, da je dovolj spremeniti le vrste živil na krožniku, njihovo količino in to, kdaj v dnevu jih uživamo, a vprašanje zdravja se žal tukaj ne konča.

V teoriji »zdrava »zelenjava je namreč lahko veliko bolj škodljiva za naš organizem, če je pridelana na kontaminirani zemlji ali če so jo vzgojili s pomočjo škropiv in gnojil. Klobčič, ki ga moramo razvozlati potrošniki, preden naredimo svojo zdravo izbiro, je tako precej obsežen. Tudi oznaka ekološko denimo ne zagotavlja neoporečnosti hrane.

Na to opozarja ddr. Ana Vovk, doktorica fizične geografije in varstva okolja, ki nam je v nedavnem intervjuju razkrila pasti hrane, ki jo najdemo na trgovskih policah in tržnicah ter celo tiste, ki jo v dobri veri pridelamo sami doma, nevedoč, kaj vse se lahko skriva v njej. Nadaljujte branje TUKAJ - na Onaplus.si.