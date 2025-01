Sočna superhrana z vrsto zdravilnih učinkov! Gotovo jo imate doma

Le komu ne gredo v slast pomaranče, največja vrsta citrusov, ki zorijo od novembra pa vse do maja, odlikuje pa jih sočno in nadvse okusno meso. In tudi zdravo, kajti pomaranče, ki predstavljajo več kot polovico svetovne proizvodnje citrusov, se ponašajo s številnimi dobrodejnimi učinki, zelo priljubljene pa so tudi v kulinariki.

Pomarančevci uspevajo v tropskem in subtropskem pasu s temperaturami od 15 do 29 °C. Zahtevajo obilo vode in sonca. Plodovi, ki so po večini okrogli, so premera od 6 do 10 centimetrov, sestavljeni so iz zunanje lupine, notranje skorje in mesa ali pulpe, ki lahko vsebuje semena ali pa ne.

Zdaj je čas za pomaranče! FOTO: Nitrub/Getty Images

Okus pomaranče določa predvsem razmerje sladkorja in kislin v sadežu, 87 odstotkov mesa pa zastopa voda, pojasnjujejo na portalu Prehrana.si. Pomaranče vsebujejo veliko vitamina C, flavonoidov in karotenoidov ter številne hlapne organske spojine, ki dajejo sadežu aromo.

Dolg seznam koristi

Pomaranče so že 2500 let pred našim štetjem gojili na jugovzhodu Azije; oboževali so jih stari Rimljani, nad njimi se je nato navduševal tudi Krištof Kolumb, ki je semena ponesel na drugo stran Atlantika, na Haiti, in zasadil pomarančevce. Skratka, oranžni plodovi so že stoletja pomemben del svetovne kulinarike, tudi pri nas se veselimo pozne jeseni in zime, ko se uvrstijo v vsakdanji jedilnik. Še dobro, kajti seznam njihovih dobrodejnih učinkov je zares dolg!

Flavonoidi v pomarančah krepijo kognitivne funkcije in lahko zmanjšujejo tveganje za nevro-degenerativne zaplete.

Denimo, pomagajo preprečevati raka, saj vsebujejo veliko limonoidov, ki zmanjšujejo tveganje predvsem za kožnega in pljučnega raka, raka na dojki, želodcu, debelem črevesu in danki. Pomaranče, predvsem njihov sok, skrbijo za ledvice in pomagajo preprečevati nastanek kamnov, dragocene pa so tudi za ljudi s povišano ravnijo holesterola, saj pomagajo ohranjati njegovo zdravo ravnovesje.

Skrbijo za srce in ožilje, saj vsebujejo veliko kalija, njihova odlika pa je predvsem vitamin C, močan antioksidant, ki varuje naše celice pred škodljivimi prostimi radikali.

Naj bodo sestavni del vsakdanjega jedilnika. FOTO: Valerii Apetroaiei/Getty Images

Varujejo pred virusnimi okužbami

Flavonoidi v njih krepijo kognitivne funkcije in lahko zmanjšujejo tveganje za nevrodegenerativne zaplete, tudi demenco. Podpirajo vid, saj so bogate s karotenoidi in pomagajo preprečevati makularno degeneracijo, z betakarotenom pa varujejo kožo in upočasnjujejo procese staranja.

V zimskem obdobju nas s polifenoli varujejo pred virusnimi okužbami.

Njihovi učinki so tudi kratkoročni. V zimskem obdobju nas s polifenoli varujejo pred virusnimi okužbami, z vlakninami pa preprečujejo zaprtje in ugodno spodbujajo prebavo. Pomaranče so priljubljena sestavina slaščic, mnogi prisegajo na džeme in marmelade, spet drugi imajo zjutraj veliko raje kozarec sveže stisnjenega soka, nekateri pa najraje zaužijejo kar cel sočen plod in si tako zagotovijo največ koristnih snovi tega okusnega oranžnega citrusa.

Podpirajo vid, varujejo kožo. FOTO: Vladimirfloyd/Getty Images

Pozor, čeprav je okusna in zelo zdrava, pomaranča ni za vsakogar; kdor ima alergijo ali histaminsko intoleranco, naj se ji izogiba, vnos pa morajo občutno omejiti tudi osebe z zgago ali gastroezofagealno refluksno boleznijo.