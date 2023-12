SMS-sporočila naj bodo kratka in sladka

BRANJE in pisanje esemesov zahtevata svoj trud, če želite prek njih zapeljati nekoga. Kako poslati sporočilo, da bo doseglo namen?

Jedrnatost in resnica

Ko nekoga še ne poznate dovolj, ni treba, da je prvo sporočilo dolgo kot roman. Naj bo kratko in sladko. Če odgovarjate na neposredno povabilo, bodite jasni v svojih namerah in dajte vedeti, ali resno mislite. Pretiravanje in laganje odpadeta.

Šaljivost in spogledljivost

Smisel za humor je odlična iztočnica za začetek pogovora. Ne gre za pošiljanje opolzkih šal, ampak duhovito komunikacijo. To vam bo prislužilo bonus točke, če ne boste pretiravali, v živo pa se vam lahko ljudje zaradi tega hitreje odprejo.

S humorjem lahko prebijemo led. FOTO: Insta_photos/Getty Images

Spodbuda

Ko si dopisujete, je zelo lepo, da nekoga na drugi strani spodbujate v njegovih namerah ali dejavnostih. Tako se gradi zaupanje.

Neodločnost

Držite se dogovora. Ni lepo, da si večkrat premislite, prelagate zmenek ali se pritožujete nad izbiro, v katero ste že privolili.