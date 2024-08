V kitajski medicini se pri zdravljenju bolezni najprej svetuje predpisano prehranjevanje. Kitajska medicina s predpisovanjem določenih živil pomaga ohraniti telo v ravnovesju. Pri sestavljanju diete terapevt upošteva letne čase, podnebne značilnosti območja, bolnikovo bolezensko stanje in 'konstitucijo'. Ko pri pacientu npr. obstaja presežek nekega dejavnika v telesu (vlage, vročine, mraza ...), svetuje uživanje živil, ki bodo pomagala vzpostaviti ravnovesje. Pri človeku, ki ima vročino ali bolj 'vročo konstitucijo', hrano, ki hladi.

Poleg uravnotežene prehrane je pomembno ohranjanje ravnotežja med počitkom in aktivnostjo, ne smemo pozabiti na izbiro pravih živil glede na letni čas in druge okoliščine. Pri preventivnem prehranjevanju se poleti priporoča uživanje jin (hladne) hrane, saj je poletje jang letni čas. V zimskem času naj bi se za nevtraliziranje jin temperatur jedla jang živila. Bolezni z jin simptomi se zdravijo z jang živili, jang simptomi se zdravijo z jin živili.

Še ena metoda TKM je akupunktura, ki se na Kitajskem uporablja že več kot 2000 let za zdravljenje bolezni in lajšanje bolečin. Temelji na načelu telesne energije či, ki potuje po nevidnih kanalih, meridianih. Obstaja 14 glavnih kanalov in številni manjši, ki povezujejo površje telesa z različnimi notranjimi organi. Skupaj imamo 365 točk. Akupunkturne točke so postopoma odkrili, ko so ugotovili, da v telesu nastanejo značilne reakcije ob pritisku na določeno točko.

Z živili pomagamo vzpostaviti ravnovesje. FOTO: Aireowrt/Getty Images

Akupunkturist vstavi kot las tanke sterilne igle na določene točke po telesu, kjer jih pusti od 15 do 30 minut. Stimulacija teh točk izboljša pretok krvi in či (energije) v telesu, odpravi blokade v pretoku, poleg tega vpliva na uravnavanje delovanja telesnih funkcij in organov. Lahko sproži tudi nastajanje endorfinov. Iglice nežno in neboleče vstavi v t. i. akupunkturne ali akupresurne točke, ki jih skrbno izbere. Te igle je komaj čutiti, vstavijo se na varna in neboleča mesta. Zaželeno in normalno je, da pacient na mestu vboda občuti rahlo gomazenje ali rahel električni tok – to nakazuje 'prihod či' in povečuje učinek akupunkture.

Vse igle so sterilne in za enkratno uporabo. Po uporabi se jih odvrže. Kot las fine tanke iglice imajo zelo ošiljeno konico, zato se vbod skoraj ne čuti. Lahko bi ga primerjali s pikom komarja, vendar brez zoprnih stranskih učinkov. Igle se popolnoma razlikujejo od klasičnih, ki jih uporablja sodobna medicina. Previdno vstavljanje akupunkturnih iglic ne poškoduje podkožnih struktur, z mikroskopskim pregledom je bilo ugotovljeno, da akupunkturne iglice nežno odrinejo živčne končiče in žilice. Akupunktura je neboleča in pogosto celo prijetna izkušnja. Pacienti, ki se pred posegom sprostijo, navadno sploh ne čutijo vstavljanja iglic.