Skrb vzbujajoč poziv znanega zdravnika glede alkohola. Kmalu na steklenicah označbe glede raka?

Povezava med uživanjem alkohola in tveganjem za raka je dobro uveljavljena. Več študij in poročil, vključno z nedavnim svetovalnim mnenjem ameriškega generalnega kirurga dr. Viveka Murthyja, potrjuje, da alkohol povečuje tveganje za vsaj sedem vrst raka: dojke, kolorektuma, požiralnika, jeter, ust, žrela in glasilk. Ta tveganja so neodvisna od vrste alkohola, ki ga uživamo – bodisi pivo, vino ali žgane pijače – in se povečujejo z večjo porabo alkohola.

Dr. Murthy je poudaril, da je uživanje alkohola tretji najpogostejši preprečljiv vzrok za raka v ZDA, takoj za tobakom in debelostjo. Vsako leto je alkohol odgovoren za približno 100.000 primerov raka in 20.000 smrti zaradi raka v ZDA, kar je več kot število smrtnih žrtev v prometnih nesrečah, povezanih z alkoholom. Kljub temu večina Američanov ni seznanjena s tem tveganjem.

Vivek Murthy FOTO: Amanda Andrade-rhoades Reuters

Raziskave so pokazale, da že majhne količine alkohola lahko povečajo tveganje za nekatere vrste raka, saj se lahko tveganje za rak dojke, ust in žrela začne povečevati že pri eni ali manj pijačah na dan. Poleg tega je tveganje za raka odvisno tudi od posameznikove biologije in okolja.

Opozorilne oznake

V zadnjih letih so se države po svetu začele zavedati teh tveganj, zato so uvedle opozorilne oznake na alkoholnih pijačah. Irska bo prva država, ki bo leta 2026 zahtevala opozorilne oznake o povezavi med uživanjem alkohola in rakom na vseh steklenicah alkohola. Južna Koreja prav tako zahteva opozorila, specifična za raka, na alkoholnih pijačah.

Generalni kirurg ZDA je pozval k posodobitvi obstoječih opozorilnih oznak na alkoholnih pijačah, da bi vključevale tveganje za raka, podobno kot opozorila na cigaretah. Za to bi bilo potrebno sprejetje zakona v kongresu. Poleg tega je Murthy pozval k ponovni oceni priporočenih omejitev za uživanje alkohola, da bi upoštevali tveganje za raka, ter k povečanju ozaveščenosti javnosti o povezavi med alkoholom in rakom.

Čeprav so nekatere študije v preteklosti nakazovale, da lahko zmerno uživanje alkohola, zlasti rdečega vina, koristi zdravju, se vedno več dokazov nagiba k temu, da so zdravstvena tveganja uživanja alkohola prevelika, da bi jih lahko zanemarili. Na primer, poročilo Nacionalnih akademij znanosti, inženirstva in medicine je ugotovilo, da je zmerno pitje povezano z nižjim tveganjem za nekatere srčno-žilne bolezni, vendar tudi z višjim tveganjem za določene vrste raka.

Vsebina je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence. V članku smo za vire uporabili: USA Today, BBC, CNN