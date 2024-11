S spanjem nad gube

Vsi bi radi upočasnili staranje kože in se čim dlje izognili gubam. Dermatologi opozarjajo na škodljive razvade, ki ta proces pospešujejo, ponujajo pa tudi koristne nasvete, kako ohraniti gladko kožo. Naj se sliši še tako nenavadno, spanec je pomemben, zato ugasnite teve in pojdite v posteljo. Študije so pokazale, da je koža ljudi, ki premalo spijo, bolj nagubana oziroma nagnjena k hitrejšemu nastanku gub. Zato si le privoščite lepotni spanec, koža vam bo hvaležna. Spite na hrbtu; če se obrnete na bok (ali bog ne daj na trebuh), obraz pritiska ob blazino, posledica pa so lahko tudi gubice. Strokovnjaki priporočajo svilene prevleke za vzglavnike, saj te povzročijo manj trenja.

Mastna krema je zakon, prej nanesemo masko. FOTO: Centralitalliance/Getty Images

Vlaženje je ključno za lepši videz. Suhost sama sicer ne povzroča gub, so pa te zaradi pomanjkanja vlage bolj izrazite. Vlažilna krema je naša najboljša prijateljica, zlasti če je naša koža že sicer suha. Uporabljamo jo vsaj dvakrat na dan. Dodamo še serum s hialuronsko kislino oziroma olje, ki ga nanesemo na kremo. Priporočljiva sta arganovo in jojobino. Občasno si privoščimo masko, še prej pa piling, s katerim odstranimo odmrle celice, spodbudimo tvorbo kolagena in ohranimo elastičnost kože. Izguba kolagena povzroča gube; čeprav telo naravno proizvaja kolagen, se njegova proizvodnja s staranjem zmanjšuje, in sicer od dvajsetih let vsako leto za približno 1 odstotek.

Občasno si privoščimo piling, s katerim odstranimo odmrle celice.

Ne po slamici

Spremenimo prehrano – izločimo sladkor, raje uživajmo sadje in zelenjavo, bogato z vitaminom C, ki spodbuja nastanek kolagena in daje koži naraven sijaj. Odpovejmo se nezdravim razvadam, kajenju, ki škodi zdravju in tudi koži, alkoholu. Ne pijemo po slamici, tako bodo gube okoli ust postale izrazitejše. Nosimo sončna očala in ne pozabimo na kremo z zaščitnim faktorjem, tudi v oblačnem vremenu in pozimi. Raziskave kažejo, da je 80 odstotkov vseh fizičnih znakov staranja kože mogoče pripisati izpostavljenosti soncu.

Vitamin C spodbuja nastanek kolagena in daje koži naraven sijaj. FOTO: Vladimirfloyd/Getty Images

V hladnejšem delu leta seveda spremenimo tudi nego, s katero bomo ohranili zdravo in sijočo kožo. Hladno vreme in veter lahko poškodujeta kožno pregrado, kar vodi v povečano izgubo vlage. Notranje ogrevanje, ki je pogosto v zimskih mesecih, dodatno prispeva k suhosti kože. Ključnega pomena je uporaba pravih izdelkov za nego. Prvi korak k ohranjanju zdrave kože je izbira nežnega sredstva za čiščenje, najbolje mleka, ki bo kožo še dodatno negovalo. Obraz vselej umivamo z mlačno vodo, vroča bo kožo še dodatno izsušila. Naslednji korak je uporaba primerne kreme. Uporabljamo mastno, ki vsebuje vlažilce, kot je hialuronska kislina, taka bo pomagala ohranjati vlago in ščititi kožo pred izsušitvijo.