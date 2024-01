S cepljenjem proti HPV lahko preprečimo spremembe. Prvi simptomi se pokažejo pozno

Zadnji teden januarja je že tradicionalno namenjen ozaveščanju o raku materničnega vratu, eni redkih boleznih, za katero obstaja učinkovit presejalni test za zgodnje odkrivanje predrakavih sprememb, od leta 2007 pa je v Sloveniji na voljo tudi cepivo, ki uspešno preprečuje okužbe z najbolj rizičnimi humanimi papiloma virusi, najpogostejšimi povzročitelji raka materničnega vratu.

Na odvzem brisa materničnega vratu bi morale ženske vsaj vsaka tri leta. FOTO: Peakstock/Getty Images

Kot pojasnjujejo strokovnjaki, lahko spremembe zdravih celic potekajo počasi in iz njih se, če jih ne zdravimo, postopno razvije rak. Ginekolog lahko z brisom materničnega vratu celice odkrije pravočasno, kar omogoča učinkovito zdravljenje: redni pregledi pri ginekologu so tako nujni, na tem področju pa nam zanesljivo pomaga program Zora. Vsaka ženska, stara od 20 do 64 let, ki v zadnjih treh letih ni opravila pregleda z odvzemom brisa materničnega vratu, dobi na dom pisno vabilo na pregled.

Zgodnjih znakov, ki bi opozarjali na nevarnost raka, namreč ni, prvi simptomi, ki se pokažejo sorazmerno pozno, pa so: krvavitev ali rjav izcedek po spolnem odnosu oziroma med dvema menstruacijskima krvavitvama, krvavitev v pomenopavzi, dolgotrajen zaudarjajoč izcedek iz nožnice, boleč spolni odnos, stalne bolečine v križu (če niso posledica sprememb v hrbtenici), pogosto in boleče uriniranje ali krvav urin (če ni posledica vnetja mehurja).

Učinkovito odkrivanje

Po podatkih Europe Donne rak materničnega vratu predstavlja približno 1,5 odstotka vseh novo odkritih rakov v Sloveniji. Zaradi učinkovitega odkrivanja in zdravljenja predrakavih sprememb v okviru programa Zora se je pojavnost v zadnjih letih skoraj prepolovila. Po podatkih iz Registra raka Slovenije je leta 2018 na novo zbolelo 108 in umrlo 42 žensk, kar nas uvršča med države z najnižjo pojavnostjo in umrljivostjo zaradi raka materničnega vratu. Največ primerov odkrijejo pri ženskah med 25. in 55. letom starosti. V zadnjih letih zbolevajo predvsem ženske, ki se programa Zora ne udeležujejo redno.

Od leta 2021 je cepivo proti HPV na voljo tudi za dečke v 6. razredu. FOTO: Syhinstas/Getty Images

Medtem ko s presejanjem odkrivamo že obstoječe predrakave spremembe materničnega vratu, pa lahko s cepljenjem preprečimo njihov nastanek. Od leta 2009 v Sloveniji neobvezno cepimo deklice v 6. razredu osnovne šole s štirivalentnim cepivom proti HPV; samoplačniško se lahko cepijo vse ženske, vendar je cepljenje najbolj učinkovito pri tistih, ki še niso imele spolnih odnosov, saj je takrat najmanjša možnost, da so se že okužile s HPV virusom. Pričakovati je, da bodo imele deklice, cepljene po nacionalnem programu, v primerjavi z necepljenimi za od 70 do 90 odstotkov manj primerov raka materničnega vratu, kažejo podatki Europe Donne. Od leta 2021 je cepljenje omogočeno tudi dečkom v 6. razredu.

2009. smo začeli neobvezno in brezplačno cepiti deklice v 6. razredu.

Kljub cepljenju so potrebni redni ginekološki pregledi z odvzemom brisa, saj cepivo ne zavaruje pred vsemi virusi HPV. Pri tem naj bo seveda v ospredju tudi preventivno ravnanje, med tvegano vedenje tako uvrščamo začetek spolnih odnosov v zgodnjih najstniških letih in številne spolne partnerje, nekateri dejavniki pa lahko povečajo tveganje za okužbo, to so, denimo, genetski dejavniki, zmanjšana odpornost organizma pri okužbi s HIV, dolgotrajno jemanje kontracepcijskih tabletk, kajenje, številni porodi.