Rukola za kosti, oči in odpornost

Zelena listnata zelenjava je zdrava, poslušamo, špinača, listnati ohrovt, solata so pogosto na našem krožniku. Kaj pa rukola? Rastlina z nežnimi listi izvira iz Sredozemlja, odlikujeta jo prijeten vonj in rahlo poprast okus. Najpogosteje jo dodajamo v solate, imenitna je tudi kot dodatek v sendvičih, lahko jo tudi kuhamo: ker bodo nežni lističi hitro oveneli, jih dodamo na koncu kuhanja oziroma jih v že končano jed samo vmešamo.

Je nizkokalorična in bogata s hranili, kot so vitamini A, C in K, kalcij, kalij, magnezij, antioksidanti. Slednji pomagajo ščititi telo pred oksidativnim stresom in zmanjšujejo vnetja, kalij in magnezij pomagata nižati krvni tlak in zmanjšata tveganje za bolezni srca, vlaknine pomagajo pri prebavi in ohranjanju dobrega zdravja črevesja. Spodbuja tudi metabolizem. Prečiščuje kri ter spodbuja delovanje pljuč in jeter.

Pomirja želodčno kislino in zmanjšuje njeno čezmerno izločanje. FOTO: Khosrork/Getty Images

Z žvečenjem rukole si pomagamo proti ustnemu zadahu.

Semena rukole

Učinkuje tudi proti sladkorni bolezni; znižuje namreč vrednosti glukoze, izboljšuje odziv na inzulin in preprečuje nastanek oksidativnega stresa, ki je povezan s sladkorno boleznijo. Omenili smo vitamin C, ki podpira imunski sistem, ta mora biti vse leto močan, zlasti pa v tem času, ko je okoli nas veliko virusov, vsebuje tudi veliko klorofila, ki v naše telo in kri prinaša kisik, s tem čisti kri in ji daje svežo energijo ter kisik pošilja v vse delčke telesa. Kalcij (v njej ga je kar osemkrat več kot v običajni solati) in vitamin K sta ključna za ohranjanje močnih kosti.

Zaradi vsebnosti žveplove spojine sulforafan velja rukola za živilo, ki preprečuje razvoj in razrast rakavih celic. Dodajmo še, da vitamin A in betakaroten iz rukole prispevata k zdravju oči – karotenoidi v njej pomagajo ohranjati vid in upočasnjujejo proces makularne degeneracije – in kože. Z žvečenjem rukole si lahko pomagamo proti ustnemu zadahu, pomirja želodčno kislino in zmanjšuje njeno prekomerno izločanje, kar zmanjša tudi razjede v želodcu.

Semena rukole se uporabljajo za aromatiziranje olj, veljajo tudi za afrodiziak, cvetovi pa so pekoč okras solate za tiste, ki imajo radi pikantno hrano.

Rukolo lahko kupimo skorajda v vsaki trgovini, nekaj dni bo obdržala svežino v hladilniku, hranimo jo v dobro zaprti posodi, operemo jo, tik preden jo bomo pojedli.