Če v dnevu presedite toliko časa, je vaše srce izpostavljeno velikemu tveganju

Če dnevno sedite več kot 10 ur in pol, ste bistveno bolj podvrženi tveganju za srčno žilne bolezni, so pokazali rezultati raziskave, ki jo je vodila ekipa strokovnjakov iz inštituta Broad.

Potrdili so, da se pri tolikšnem sedenju tveganje za srčno popuščanje poveča za 40 odstotkov, tveganje za smrt zaradi srčno-žilnih bolezni pa za 54 odstotkov. Celo več, tudi če posamezniki redno telovadijo, to ne zadostuje za popolno nevtralizacijo negativnih učinkov dolgotrajnega sedenja. Zato je še kako pomembno, da, kar se le da, zmanjšamo čas sedenja.

Študija, objavljena v reviji Ameriškega kolidža za kardiologijo (ACC), je analizirala podatke 89.530 ljudi, ki so nosili merilnike aktivnosti en teden. Povprečna starost udeležencev je bila 62 let, spremljali pa so jih v povprečju osem let ... Nadaljujte branje TUKAJ - na Onaplus.si.