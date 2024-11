Preprečite raka prostate

Moški v povprečju umrejo štiri leta in pol prej kot ženske, to pa je mogoče preprečiti. Med poglavitnimi razlogi za razliko v pričakovani življenjski dobi strokovnjaki ob začetku novembra, ki je pod imenom movember namenjen ozaveščanju o moškem zdravju, navajajo vse več primerov raka prostate, poleg tega je rak mod najpogostejša oblika raka pri mladih moških. Nadvse skrb vzbujajoče je tudi področje duševnega zdravja; v Sloveniji je po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje vsaka 50. smrt samomor, moški pa si v primerjavi z ženskami skoraj štirikrat pogosteje sodijo sami. Duševne bolezni in stiske so pogosto spregledane ali celo zamolčane, na poti do pomoči in rešitve pa jih pogosto ovira stigma.

Spodbuditi jih je treba k pravočasnim pregledom. FOTO: Pornpak Khunatorn/Getty Images

Samopregledovanje

Podatki Registra raka Republike Slovenije kažejo, da za rakom vsako leto zboli več kot 8000 moških; med dečki, rojenimi leta 2020, bo do 75. leta starosti za rakom predvidoma zbolel vsak drugi. Najpogostejša sta nemelanomski kožni rak in rak prostate, med pogostejšimi so tudi pljučni rak, rak debelega črevesa ter danke in pri mlajših rak mod. Strokovnjaki zato moškim svetujejo odločitev za zdrav življenjski slog, redno samopregledovanje mod in udeležbo v presejalnem programu Svit.

Pridite na tek K pravilnim odločitvam, sodelovanju v presejalnih programih in odgovorni preventivi spodbujajo tudi podporniki gibanja movember, ki je dejavno že več kot dve desetletji. Razvilo se je iz preprostega izziva, ki si ga je zastavilo 30 avstralskih prijateljev, samooklicanih Mo Bros, in sicer da si ves november puščajo brke – prav ti so zaščitni znak gibanja. Danes je to vplivno gibanje, ki povezuje milijone ljudi po svetu, tudi v Sloveniji, ki usmerjajo pozornost k pogosto spregledanemu moškemu zdravju. Tudi letos bo v prestolnici dobrodelni tek, ki spodbuja k zdravemu življenjskemu slogu. Tek bo 23. novembra, start bo na Prešernovem trgu.

Če raka prostate odkrijemo v zgodnji fazi, so možnosti za ozdravitev visoke, kakovost življenja med zdravljenjem in po ozdravitvi pa boljša; rak prostate napreduje počasi, pogosto je neagresiven in ne ogroža življenja ter zahteva le spremljanje. Kar 80 odstotkov bolnikov je starejših od 80 let. Po drugi strani so nekatere oblike zelo agresivne in nujno zahtevajo zdravljenje, zato so redni zdravniški pregledi in vsakdanja skrb za zdravje nujni. Rak prostate pri nas vsako leto na novo odkrijejo pri več kot 1400 moških, umre jih okrog 450. Pri moških v starosti med 20 in 40 let je najpogostejše maligno obolenje rak mod; z rednim mesečnim samopregledovanjem lahko moški sami pomembno pripomorejo k zgodnjemu odkrivanju, opazujejo naj tudi seč in način uriniranja.

Preventiva je ključ do dobrega zdravja. FOTO: Opolja/Getty Images

Leta 2020 je v Sloveniji za pljučnim rakom zbolelo 935 moških, umrlo jih je 742, največkrat pa se razvije po 55. letu. Kot vemo, je poglavitni dejavnik tveganja kajenje, ki povzroči do 85 primerov pljučnega raka. Rak debelega črevesa in danke je pogostejši pri starejših od 60 let, stroka pa opozarja na presejalni program Svit, ki je namenjen preprečevanju in zgodnjemu odkrivanju raka in predrakavih sprememb.