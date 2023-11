Pri nizkih temperaturah zahteva dodatno pozornost

Temperature so že neprijazno nizke, kar ne zahteva zgolj toplejših oblačil, naglavnih pokrival in obutve, ampak tudi posebno pozornost negi kože, ki je nad izmenjevanjem zunanjega mrzlega zraka in ogrevanega prostora vse prej kot navdušena.

Koža v tem obdobju ne proizvaja več dovolj maščobe, zato je pogosto suha in pordela ter dovzetnejša za nastanek gub in izgubo elastičnosti, posledično pa tudi mladostnega videza.

Čistilni pilinig Za naravno čiščenje obraza zmešamo dve žlički sladkorja ter po žličko medu, oljčnega olja in vode. S krožnimi gibi vtremo v kožo in zmasiramo, po petnajstih minutah speremo z mlačno vodo. Piling si lahko pripravimo tudi iz dveh žličk pšeničnega zdroba, žličke medu in žličke mleka.

Medena maska Medena maska Negovalna maska za obraz ne bi mogla biti enostavnejša: enkrat na teden na dobro očiščeno kožo, da so pore dobro razprte, nanesemo tanko plast medu in pustimo učinkovati pol ure. Speremo s toplo vodo, na koncu pa še z mrzlo, da se pore zaprejo. Med si nežno vtremo zvečer tudi v ustnice. Za sladek spanec!

Zmernost je lepa čednost

Da bi kožo obvarovali vsega hudega in se zato zadrževali zgolj v notranjosti toplega doma ali pisarne, ne pride v poštev, na zrak, pa naj je še tako mrzel, moramo tudi v nizkih temperaturah, da telo napojimo s kisikom, se razgibamo in, če imamo srečo, nastavimo še prijetnim sončnim žarkom. Kožo, predvsem na obrazu in rokah ter vratu, in lase pred tem primerno zavarujemo. Ne le pred mrazom in morebitnim vetrom ter snegom, ampak tudi smogom, prahom in drugimi umazanimi delci, ki prav tako prežijo na našo kožo in nam mašijo pore.

Roke obvarujemo s kremo, pri zelo nizkih temperaturah pa nosimo rokavice. FOTO: Getty Images

Ne sladkorju Po gibanju na prostem v zimskem času nas pogosto zamika vroča kopel ali prha, a to je napaka!

Na kopalniški polički ne sme manjkati vlažilna krema, bogata z vitamini; prav tako vitamin E, ki zavira proces staranja in uničuje proste radikale, ob sončnih dneh, sploh če se odpravljamo v hribe ali na smučanje, pa ne pozabimo na sredstvo z UV-zaščito! Kožo vsak večer očistimo s kosmom vate, namočenim v mlačni vodi, če uporabljamo ličila, obraz očistimo z ustreznim mlekom za odstranjevanje maskare, pudra in tako dalje. Enkrat ali dvakrat na teden koži privoščimo temeljito čiščenje s pilingom in razvajanje z negovalno ter hranljivo masko.

Ne pozabite na zaščito ustnic. FOTO: Getty Images

Najboljše so tiste, ki jih pustimo učinkovati čez noč. Obraz lahko čez dan zaščitimo tudi s kremnim pudrom, ki na koži naredi tanek film; puder v kamnu ali prahu kožo le še dodatno izsuši. Koža na rokah je občutljivejša in tanjša od tiste na obrazu, zato redno uporabljamo kremo, pri nizkih temperaturah pa obvezno nosimo rokavice. Ne pozabimo na ustnice: ne skoparimo z balzamom oziroma vazelinom, ki ga uporabljamo predvsem pri zelo nizkih temperaturah in v vetrovnem vremenu.

To je napaka!

Po gibanju na prostem v zimskem času nas pogosto zamika vroča kopel ali prha, a to je napaka! Voda naj bo prijetno topla, previsoka temperatura pa kožo le še dodatno izsuši; v kopeli se ne namakamo predolgo, saj tako odstranimo naravne maščobne plasti in koži odvzamemo zaščito.

V kopel kanemo nekaj kapljic aromatičnega olja, da kožo nahranimo. Ne pozabimo na lase, ki ravno tako ne prijateljujejo z mrazom pa tudi s suhim zrakom v ogrevanih prostorih ne. Enkrat na teden jih nahranimo z masko, v konice pa vtremo olje. Ne pozabimo, veseli december ni več daleč, s seboj pa bo prinesel obilo zabave ter dobre pijače in jedače.

Za mehke lase Za mehke lase Izsušene lase pozimi rešujemo z medom in oljčnim oljem. Dve žlici medu zmešamo z dvema žlicama oljčnega olja, vmasiramo v umito lasišče in razčešemo do konic. Čez pol ure speremo s toplo vodo.

Ne pozabimo na zmernost

V tem obdobju preradi pozabimo na zmernost, a koža nam tega ne oprosti: mastnih, slanih in sladkih dobrot, ob tem pa omamnega kozarčka ali dveh, ne bo vesela, še manj pa neprespanih noči, ki jih v sezoni zabav ne primanjkuje. Da bi se izognili izbruhu aken in zabuhlih oči, ne pozabimo, da je bolje preprečiti kakor zdraviti, če pa se nam kdaj le zalomi, si privoščimo očiščevalni piling, glineno masko in masažo obraza, oči pa si bodo najbolj spočile pod obkladkom iz zelenega čaja. Nekaj negovalnih predlogov in nasvetov pa ponujamo v okvirčkih.