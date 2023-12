Pomagajte si z zvokom

Zvoj je prav tako pomembno duhovno orodje kot druge tehnike in orodja. Om je najvišja vibracija v našem jeziku, lahko jo primerjamo z zvokom boga ali vesolja. Že samo če ga izgovorimo, nam to zviša vibracijo.

Tako ga lahko izgovarjate pred meditacijo ali večkrat čez dan v serijah po tri ponovitve, ko se želite umiriti ali imate nekaj prostih trenutkov. Prav tako naj bi nas z bogom povezale frekvence lestvice solfeggio, pravijo duhovni učitelji.

Šest zvočnih vibracij nam pomaga pri fizičnem celjenju, sproščanju strahov, negativnih odnosov, krepi intuicijo in prinaša čudeže, popravlja DNK, podpira češeriko … Tega so se nekoč zavedali tudi menihi in naši predniki pri petju gregorijanskih koralov.