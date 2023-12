Vitamin C je naš zaveznik

Vitamin C oziroma askorbinska kislina je vodotopen vitamin, ki ima ključno vlogo pri številnih bioloških procesih v telesu. Kot velja za vse vitamine, ga telo ne zmore proizvesti samo, zato ga moramo zaužiti s hrano. C-vitamin je pomemben antioksidant, ki pomaga zaščititi celice pred poškodbami, spodbuja absorpcijo železa in sodeluje pri tvorbi kolagena, beljakovine, ki je ključna za zdravje kože, dlesni, kosti in krvnih žil. Krepi srce in ožilje, celi rane ter pospešuje rast in obnovo tkiv, zato je nujno, da redno skrbimo za zadosten vnos.

Najbogatejši vir vitamina C sta sveže sadje in zelenjava. FOTO: Bit245/Getty Images

Potrebe se spreminjajo

»Najbolj pa je znan kot vitamin, ki pomembno pripomore k izboljšanju imunskega sistema. Spodbuja tvorbo belih krvnih celic in s tem pomaga pri obrambi telesa pred respiratornimi okužbami in ščiti pred razvojem presnovnih bolezni,« pojasnjuje mag. Darja Potočnik Benčič, mag. farm., spec., predsednica Lekarniške zbornice Slovenije: »Zmanjša resnost ter trajanje simptomov prehlada in respiratornih okužb. Antioksidativne lastnosti vitamina C lahko pripomorejo k zdravju srca in ožilja, zavirajo procese staranja, sodelujejo pri tvorjenju kolagena in zdravju kože in sluznic ter zmanjšujejo tveganje za težave s ščitnico, pljuči in očmi. Dovolj visoka raven vitamina C omogoča boljše zdravje hrustanca, oči, dlesni, kosti in žil, blagodejno vpliva na polt in zmanjšuje utrujenost ter akne.«

Kaj povzroči pomanjkanje? Pojavita se splošna slabost in utrujenost, ki sta pogosti posledici zmanjšane odpornosti proti okužbam. Upočasni se lahko celjenje ran. Nekateri poročajo tudi o bolečinah v sklepih in mišicah ter opazijo suho in razpokano kožo. Težave se lahko kažejo tudi v vnetih in krvavečih dlesnih, pri nekaterih pa pomanjkanje vitamina C prispeva k splošni razdražljivosti. Hudega pomanjkanja, ki privede do bolezni skorbut, pa danes tako rekoč ne poznamo več.

Toda vitamin C ni čudežno zdravilo zoper prehlad, učinkovito pa nas podpira, če ga redno uživamo kot del uravnotežene prehrane. »Po raziskavah sodeč ustrezna količina vitamina C v prehrani občutno zmanjša simptome prehladnih obolenj in uspešno skrajša njihovo trajanje. Vitamin je pomemben zlasti pri ohranjanju močnega imunskega sistema in protivirusnem delovanju,« nadaljuje sogovornica in pojasnjuje, da se potrebe po vitaminu spreminjajo glede na starost, spol in splošno zdravje posameznika: »Za otroke do osmega leta starosti priporočamo dnevni odmerek do največ 40 mg. Za otroke, starejše od 13 let, in odrasle je priporočljiv odmerek 100 mg vitamina C na dan, nosečnice pa lahko zaužijejo 110 mg na dan. Več vitamina C lahko jemljejo posamezniki s prehladom pa tudi nekateri kronični bolniki in kadilci ter aktivni športniki.«

Pomembno pripomore k izboljšanju imunskega sistema. FOTO: Stefanamer/Getty Images

Najbogatejši vir vitamina C sta sveže sadje in zelenjava, kot so pomaranče, grenivke, limone in kivi ter špinača, brokoli, solata in stročji fižol. Najdemo ga tudi v začimbah, kot so npr. kajenski poper, česen in bazilika, pa v krompirju. »Poleg tega lahko vitamin C dodajamo v obliki prehranskih dopolnil, kot so tablete, kapsule, prašek in sirupi. Je pa trg s prehranskimi dopolnili zelo pester, zato se je treba pred nakupom in uporabo posvetovati s farmacevtom ali zdravnikom. Dopolnila so smiselna predvsem, če vitamina C s hrano ne dobimo dovolj,« poudarja predsednica Lekarniške zbornice Slovenije.