Ključ do sijoče polti: za vlago in pomladitev kože lahko poskrbimo tudi z maskami

Ključ do lepe in zdrave kože, sijoče polti, je vlaženje, zima s svojimi nizkimi temperaturami v kombinaciji z vetrom pa do nje ni najbolj prijazna, saj ji odvzame vlago, odstrani naravna olja z nje, zaradi česar postane suha, razpokana, siva, kot bi bila brez življenja. To je težava zlasti za tiste, ki se že sicer spopadajo s suho kožo.

Okrepiti moramo naravno maščobno zaščito, ki zagotavlja ohranjanje vlage v koži, zato pozimi izbiramo bolj mastne vlažilne kreme, ki vsebujejo olje ali maslo, lanolin, čebelji vosek, kolagen, hialuronsko kislino. Poskrbimo tudi za ustnice, ki se na mrazu hitro izsušijo in popokajo, in da bi to preprečili, na njih uporabljamo zaščitna mazila, ne pozabimo na roke – večkrat jih namažemo s kremo in nosimo rokavice.

Kumara in aloja vera Ta maska lahko pomiri in pomladi kožo. Kumara ima hladilni učinek, aloja vera pomirja in hidrira – kot nalašč za pomiritev kože pozimi. Pol kumare olupimo in zmeljemo do gladkega, vmešamo žlico gela iz aloje vere. Mešanico nanesemo na kožo, po 15 minutah speremo z mlačno vodo.

Koža pozimi potrebuje še več pozornosti in primerne nege.

Oljčno olje in zeleni čaj Zeleni čaj vsebuje antioksidante, ki pomagajo v boju proti prostim radikalom in zagotavljajo zaščito pred okoljskimi dejavniki, deluje protivnetno. Ko ga zmešamo z oljčnim oljem, ki je odličen vir antioksidantov in zdravih maščob, ustvarimo vlažilno masko za obraz. Žlico oljčnega olja zmešamo z dvema žlicama ohlajenega zelenega čaja. Nanesemo na kožo, po petnajstih minutah speremo.

Za vlago in obenem pomladitev kože lahko poskrbimo tudi z maskami, ki si jih iz naravnih sestavin, kot so med, ovsena kaša in jogurt, povsem preprosto naredimo sami.

Pred spanjem

Najbolje je, da jo uporabimo zvečer, pred spanjem. Nujno, pred nanosom maske si dobro očistimo kožo; uporabljamo nežna čistilna sredstva, kožo pa speremo z mlačno vodo, ne z vročo, saj ta odstrani zaščitne maščobe. Potem nanesemo primerno kremo.

Kokos in banana Banane so bogate z vitaminom A, ki pomaga odpravljati temne madeže, vitaminom B, ki zmanjšuje suhost kože, ter vitaminom E, ki blaži videz gub, skrbi za vlaženje in hidriranje, kokosovo mleko ima vlažilne lastnosti. Ta maska ohranja kožo navlaženo, obenem ji vrne lesk. Pol zrele banane zmečkamo z vilicami in primešamo žlico kokosovega mleka. Nanesemo na obraz, vrat in dekolte, speremo po 15 minutah.

Masko splaknemo z mlačno vodo in nanesemo ustrezno kremo.

Jogurt in ovsena kaša Jogurt zagotavlja probiotike za zdravje kože, ovsena kaša pa pomirja razdraženo kožo in jo hidrira, zaradi česar je ta maska kot nalašč za občutljivo kožo. Sestavini skupaj preprečujeta izsušitev v hladnem vremenu in koži povrneta lesk. Zmešamo 2 žlici navadnega jogurta in eno žlico ovsene kaše, nanesemo na obraz in s krožnimi gibi nežno masiramo. Pustimo 15 minut in speremo z mlačno vodo. Mešanici lahko za še večji učinek primešamo žličko medu.

Mešanico nanesemo na kožo obraza, vratu in tudi dekolte. Potem se udobno namestimo na stol ali v posteljo, pustimo mobilni telefon pri miru, raje se sprostimo, meditiramo, poslušamo glasbo, beremo. Masko uporabimo vsaj enkrat na teden, še bolje dvakrat. Še prej koži privoščimo piling, tudi tega naredimo iz sestavin, ki jih imamo doma: žlico rjavega sladkorja pomešamo z žličko oljčnega olja, s krožnimi gibi nežno vmasiramo v kožo, pustimo nekaj minut delovati in speremo z mlačno vodo.

Namesto olja lahko uporabimo žlico mleka, ki pomaga izboljšati videz kože, ta je bolj čvrsta in gladka, obenem gladi drobne gubice.

Avokado in med Tako avokado kot med sta vlažilni sestavini, ki se lahko učinkovito spopadeta s suho kožo. Avokado je bogat z zdravimi maščobami, vitamini in antioksidanti, med pa dodaja naravne vlažilne lastnosti in kožo dobro nahrani, jo pomirja in čisti, zato ne preseneča, da je pogosta sestavina mask. Potrebujemo en zrel avokado, ki ga olupimo, odstranimo peško, zdrobimo kar z vilicami in primešamo žlico medu. Masko pustimo delovati 15–20 minut, potlej speremo z mlačno vodo. Prav nič hudega ni, če masko zaužijemo: sestavini sta zdravi in okusni.

Poskrbite, da boste dovolj popili, najboljša je voda, čeprav v teh mrzlih dnevih prija tudi topel zeliščni čaj. Pomembna je zadostna vlaga v prostoru, za katero najbolje poskrbimo z vlažilniki zraka, tako bomo naredili nekaj dobrega tudi za dihala.