Planetarne spremembe, ki bodo oblikovale našo prihodnost! Prihajajo generacije svobode in inovacij

Kar pet počasnih planetov bo letos in dokončno v 2026. zamenjalo znamenja. Jupiter vstopi v raka, Saturn in Neptun v ovna, Uran v dvojčka, Pluton pa je z 2025. dokončno v vodnarju. V prehodnem obdobju smo, ker počasni planeti pogosto vstopajo v novo znamenje in se vračajo v staro vsaj kako leto ali dve.

Obdobje, ko je planet na meji med obema znamenjema, je dokaj družbeno naporno, saj se zdi, kot bi se tepli dve nasprotujoči si energiji. Razdvajanja med levimi in desnimi je več, vsak vleče v svojo smer. Stare energije ne želijo spustiti moči, nove vztrajno rinejo in se ne dajo. Tako je v teh prestopnih letih veliko napetosti, a tudi občutka, da življenje ni najbolj stabilno in prihodnost ni jasna.

Neptun med ribami in ovnom: Iluzije in potreba po spremembah

Pluton se je tako po meji med dvema znamenjema premikal v letih 2023 in 2024. Lahko smo videli, koliko vznemirjenja se je dogajalo v tem letu. Najpomembnejša stvar je bila, da je v splošno uporabo prišla umetna inteligenca, ki bo v naslednjih 20 letih močno spremenila naša življenja.

Neptun bo na meji med dvema znamenjema leta 2025 in se bo šele januarja 2026 dokončno premaknil v ovna. Lahko bomo zaznali potrebo po spremembah, novostih v zdravstvu, na področju farmacije, vere, duhovnosti, vendar nas bo Neptunovo vračanje v ribe še vedno nosilo v iluzije, pretiravanje, odvisnost, nezdravo odzemljeno duhovnost.

Znanstvenega in tehničnega razvoja se ne da zaustaviti. FOTO: Solarseven/Getty Images

Ker se Neptun ob vračanju druži še s Sheat, zvezdo iz ozvezdja Pegaz, ki je blizu črne luknje, bo v tem prehodnem času še veliko težav z vodami, poplave bodo in take in drugačne žrtve, vezane na to.

Konflikt starih in novih energij

Uran bo na meji med bikom in dvojčkom v letu 2025 in na začetku 2026. (od aprila se ne vrača več v bika). Uranov prehod v dvojčka nam bo že dal slutiti nov svet svobode, napredka, povezovanja, šolske in tudi družbene reformacije, vendar vse dokler se vrača v bika, nas bo vleklo nazaj v staro, preteklo in se bomo upirali spremembam, se jih bali.

Ker se Uran sprehaja in obrača blizu zoprne zvezde Algol, je videti, da bo v teh prehodnih letih na trenutke še zelo veliko surove in primitivne energije, ki jo lahko povezujemo tudi s trenutnimi vojnami.

Nova generacija, ki bo gradila svet po lastnih pravilih

Šele od pomladi 2026 bomo v celoti prišli v čas, ko bodo vsi trije transsaturnovci v moških aktivnih znamenjih in se bomo pognali v novo s polno paro, spustili staro in si dovolili novosti in spremembe, razvoj. Zaustaviti se znanstvenega in tehničnega razvoja ne da, lahko pa z več sočutja in razumevanja uporabljamo razvoj za skupno dobro.

Največja nevarnost novih energij je, da bomo preveč mentalni, preveč v glavi, pozabili na temelje, naravo, svoje telo. Da nas bo odneslo previsoko v ideale. Otroci, ki se bodo rojevali v tem novem času, bodo otroci svobode, povezovanja, napredka, postali bodo ljudje, ki ne bodo spustili glave in naredili, kar se jim reče, ampak bodo gradili življenje na novo, po svojem prepričanju.