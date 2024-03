Ni izgovor, ampak stanje organizma

Muči tudi vas? Smo namreč v obdobju, ko se naše telo ob vse daljših dneh privaja na pomlad in se prilagaja novim razmeram, a mnogim uživanje v toplih sončnih žarkih onemogočajo zaspanost, brezvoljnost in pomanjkanje energije, pri nekaterih pa še razdražljivost, nemir, omotičnost, glavobol in bolečine v sklepih.

»Spomladanska utrujenost je, čeprav ne gre za uradno zdravstveno diagnozo, precej pogosta. Gre pa za dejansko stanje organizma, ne le izgovor. Pojavi se pri večini ljudi vsako leto. Nekateri posamezniki so lahko dovzetnejši zanjo zaradi genetskih, hormonskih ali življenjskih dejavnikov. Pogostejša je pri ljudeh, ki se malo gibajo, imajo čezmerno telesno težo, so v slabši telesni pripravljenosti, tudi pri starejših in tistih z oslabljenim imunskim sistemom,« pojasnjuje predsednica Lekarniške zbornice Slovenije mag. Darja Potočnik Benčič.

Rekreacijo je težko začeti, če smo jo pozimi zanemarili, a rezultati bodo hitro tu! FOTO: Pheelings Media/Getty Images

Ni čudežne tabletke

Spomladansko utrujenost navadno občutimo od sredine marca do sredine aprila in traja od dva do tri tedne. Daljši dnevi oziroma krajše noči lahko povzročijo v našem telesu hormonsko neravnovesje.

»Pozimi zaradi pomanjkanja svetlobe izčrpamo zaloge serotonina oziroma hormona sreče. Daljši dnevi prinašajo več svetlobe in zato se sinteza serotonina spomladi pospeši, razmerje med serotoninom in melatoninom, imenovanim spalni hormon, ki sicer prevladuje pozimi, pa se začne obračati. Če poenostavim, tudi v naših telesih se pojavi pomlad in telo za prilagoditev potrebuje svoj čas,« nadaljuje sogovornica in poudarja, da lahko spomladansko utrujenost delno preprečimo z ustreznimi prilagoditvami življenjskega sloga: »Ne iščite čudežne tabletke. Simptome spomladanske utrujenosti je mogoče zelo dobro blažiti z redno telesno aktivnostjo, sprostitvenimi tehnikami, uravnoteženo prehrano, zadostnim spanjem in izogibanjem prevelikemu stresu. Če ste v slabši telesni in duševni kondiciji, kar pogosto hodi z roko v roki, nikoli ni prepozno za nov začetek. Najprej pa razmislite, ali gre res za spomladansko utrujenost in ne prehiter tempo življenja.«

Poskrbimo za uravnotežene obroke, bogate z vitamini in minerali, izogibamo se prevelikim količinam sladkorja, maščob, kofeina in alkohola.

Prevetrimo tudi jedilnik in poskrbimo za kar se da uravnotežene obroke, bogate z vitamini in minerali, izogibamo se prevelikim količinam sladkorja, maščob, kofeina in alkohola. »Redna telesna aktivnost izboljšuje razpoloženje, povečuje energijo in je odličen način premagovanja stresa. Priporočamo vsaj 30 minut telesne aktivnosti na dan. Rekreacijo je težko začeti, če smo jo pozimi zanemarili. A z rezultati boste kmalu zelo zadovoljni,« za konec še spodbudi predsednica Lekarniške zbornice Slovenije.