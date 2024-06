Neverjetni uspeh hrvaškega zobozdravstva: Slovenci jih obožujejo

To ni služba, ampak poslanstvo, je strast in brezpogojna ljubezen do dela. Dr. Zdenko Trampuš je od malih nog vedel, kaj želi postati. Danes, 30 let od svojih začetkov, trdno stoji za svojo strokovnostjo: vanjo je vložil veliko dela, študija, predvsem pa iskanja nečesa drugačnega. Tistega, ki bi pacientom omogočilo (do)končno odrešitev od težav z zobmi. In še več: uspelo mu je ustvariti Implantološki center odličnosti – kliniko, ki je tako drugačna, predvsem pa tako izpopolnjena, da velja za resnično nekaj unikatnega.

Pozanimali smo se, zakaj je klinika Ortoimplant Dental Spa tako uspešna

#1 Odpravili so strah pri pacientih

Dr. Trampuš se je pri zasnovi klinike Ortoimplant Dental Spa poglobil v strahove pacientov – zakaj odlašajo s pregledi, zakaj jih je tako strah prestopiti vrata zobozdravstvene ordinacije? Ko se je poglobil v raziskavo na to tematiko, je ugotovil, da pacienti strah pri zobozdravniku povezujejo predvsem z zvokom in vonjavami v ordinaciji. Šele na tretjem mestu je strah pred bolečino. Zato je dolgo razmišljal, kako od svojih pacientov odstraniti vse te negativne dražljaje, ki jih povezujejo s strahom. Želel je ustvariti okolje, ki bi paciente pomirilo in opogumilo. Tako je prišel do edinstvene ideje, ki je postala unikum na Hrvaškem – združil je spa storitve z zobozdravstvenimi in tako pričaral prostor, kjer se prepletata zdravje in dobro počutje. Rezultat: ljudje k njemu prihajajo brez strahu, odhajajo pa z lepimi filmskimi nasmehi.

Klinika Ortoimplant Dental Spa - doktor Zdenko Trampuš FOTO: Blaž Samec

Ko boste vstopili v kliniko Ortoimplant Dental Spa, boste namreč v trenutku pozabili, da ste na obisku pri zobozdravniku. Občutek bo kot v kakšnem vrhunskem velnesu. Ambient je edinstven in ob spremljavi sproščujoče glasbe se boste takoj počutili bolje. Še več: dr. Trampuš je premišljeno poskrbel za vsak detajl in tako ustvaril poseben protokol zdravljenja, ki omogoča popolno in celovito storitev, od aromaterapije do sproščujoče limfne drenaže pred obiskom ordinacije in terapij s kisikom, s katerimi vam bodo skrajšali čas okrevanja. Ponujajo tudi avtotransfuzijo krvi, obogatene z ozonom, dobite pa lahko tudi dodatni odmerek vitaminov, mineralov in aminokislin.

#2 Strokovnost na vseh ravneh

Dr. Zdenko Trampuš velja za vrhunskega zobozdravstvenega vizionarja, ki je svoje znanje izpilil na domači univerzi v Zagrebu in pozneje tudi v tujini, kjer se je specializiral na področju implantologije. V iskanju celovitih storitev, ki temeljijo na najnovejših dognanjih, je ustanovil kliniko Ortoimplant Dental Spa, ki je zelo hitro postala znana širši okolici. Pacientom namreč zagotavljajo revolucionarne metode, s katerimi razrešujejo še tako zapletene primere. Z različnimi zobnimi vsadki vračajo nasmeh tudi tistim pacientom, ki bi jih še pred leti marsikatera druga klinika zavrnila.

Dr. Zdenko Trampuš je v Zagrebu poskrbel za pravo revolucijo v zobozdravstvu. FOTO: Blaž Samec

#3 Kakovostne in napredne storitve

Dr. Trampuš je v svoji kliniki kot prvi na Hrvaškem vpeljal najnaprednejšo metodo odpravljanja brezzobosti po metodi All-on-4, ki omogoča popolno rekonstrukcijo zobnega niza na samo štirih vsadkih. Ta metoda odpravlja potrebo po dolgotrajnih postopkih nadgradnje kosti in dvigu sinusnega dna. Zaradi vsega tega je zdravljenje hitrejše in neboleče.

Razvil je tudi metodo Zygoma All-on-4, ki omogoča hitro reševanje brezzobosti pri popolni izgubi kosti zgornje čeljusti. Prav Zygoma je rešitev, ki je najbolj izboljšala metode v implantologiji. Včasih se zaradi pomanjkanja zob v zgornji čeljusti čeljustna kost bolj ali manj umakne, pri nekaterih pacientih pa popolnoma izgine. Še pred časom taki pacienti niso bili pravi kandidati za zobne vsadke – danes je to mogoče: zobni vsadki Zygoma se namreč ne vgradijo v zgornjo čeljust, temveč v lične kosti, dolgi pa so 60 mm. Z vsadki Zygoma so uspešno premagali oviro popolne izgube kosti v zgornji čeljusti, pa tudi potrebo po presaditvi kosti in dvigu sinusov, ki je dolgotrajen proces nadgradnje kosti zgornje čeljusti.

Poleg vsadkov Zygoma so pacientom na voljo tudi subperiostalni vsadki, pri katerih vsadek ni vgrajen neposredno v čeljustno kost, temveč se na kortikalno kost vsadi titanski okvir, pritrjen s titanskimi vijaki. Vgrajujejo pa tudi pterigoidne vsadke, pri katerih se izkoristi preostala čeljustna kost kot sidrišče vsadkov.

#4 Ortodontsko zdravljenje

Z ortodontskim zdravljenjem v kliniki Ortoimplant Dental Spa lahko okrepijo vašo samozavest in izboljšajo vaše splošno ustno zdravje. Za ortodontijo ni starostne omejitve, ker gre pri ortodontskem zdravljenju za več kot le za videz zob. Z različnimi metodami dosežejo harmonijo v ustih in čeljusti, kar bistveno vpliva na splošno stanje ustnega zdravja. Med najpogostejšimi razlogi za iskanje ortodontskega zdravljenja so vidni zgornji sprednji zobje, »gneča« ali vrzeli med zobmi ter težave, kot so asimetrija, globok ali obrnjen ugriz in odprt ugriz.

Izvajajo tudi metodo AOO (Accelerated Osteogenic Orthodontics), ki temelji na ciljni obdelavi čeljustne kosti in pospešenem osteogenem preoblikovanju. Ta metoda odpira vrata novim možnostim v ortodontiji, saj zagotavlja hitrejšo in učinkovitejšo korekcijo nepravilnosti zob z minimalnim delovanjem sile ter možnost obnove kostne strukture in dlesni.​

Linfna masaža obraza pred posegom. FOTO: Blaž Samec

#5 Lokacija

Klinika Ortoimplant Dental Spa je v Zagrebu, torej le streljaj od slovenske meje. Da bo vaša izkušnja še bolj izpopolnjena in brez dodatnega stresa, so za vas pripravili tudi možnost prenočitve. Eden od ključnih elementov, ki ločuje kliniko Ortoimplant od množice drugih, je tudi zagotavljanje vseh potrebnih storitev na enem mestu. To pomeni manj obiskov in večje udobje.

#6 Skrb za pacienta

V kliniki Ortoimplant Dental Spa svojim pacientom ponujajo celostno podporo. Ne le v času pred in med operacijo. Z njimi ostanejo tudi v naslednjih letih – za podporo, redne preglede in tudi svetovanje – tako na področju preventive kot kurative. Vez med pacientom in zobozdravnikom je namreč ključna, je prepričan dr. Trampuš: »Da bi bila implantološka terapija uspešna, je potrebno maksimalno sodelovanje med zdravnikom in pacientom, kar pomeni redne kontrole, približno na pol leta ali pogosteje, kar je spet odvisno od situacije. V vsakem primeru priporočam redno higieno, in to okrepljeno.« Tudi na tem področju ponujajo strokovne nasvete in podporo v primeru težav. Pacientom je na voljo tudi analgosedacija, ki je primerna za vse, ki trpijo zaradi dentalne fobije. pacientu z določenimi zdravili pomagajo do stanja zmanjšane zavesti, ki je podobno spanju.

Od brezplačnega prvega pregleda do celostnih implantoloških rešitev in spa tretmajev – v kliniki Ortoimplant Dental Spa boste dobili vse, kar potrebujete, in to brez nepotrebnih skrbi in obiskov različnih ordinacij.

V kliniki Ortoimplant Dental Spa opravijo več kot 300 implantoloških posegov na leto in več kot 200 kirurških konceptov All-on-4 in Zygoma All-on-4 pri odpravljanju brezzobosti. FOTO: Blaž Samec

Kaj pravijo pacienti dr. Trampuša

Dr. Zdenko Trampuš zelo rad poudarja, da ga najbolj razveseli, ko dobi pozitiven odziv na svoje delo. To je bistvo, pravi, saj v tem vidi tudi glavni razlog za to, da se je kot mladenič odločil, da se bo specializiral ravno za odpravo najhujših primerov brezzobosti.

Pozitivnih odzivov je res veliko, preverite samo nekatere:

»Ena najboljših odločitev v mojem življenju je bila, da skrb za zobe zaupam dr. Trampušu. Najbolj sta me navdušili prijaznost in pripravljenost celotne ekipe, da mi povrne dolgo izgubljene zobe in samozavest. Zdaj ponosno kažem svoj novi nasmeh.« (Zlatko H., Hrvaška)

»Moje življenje se je popolnoma spremenilo, na obraz se mi je povrnil nasmeh in končno lahko uživam v hrani.« (Zoran S., Hrvaška)

»Že od prvega obiska klinike Ortoimplant Dental Spa sem čutil pozitivno energijo in povečano samozavest – to neverjetno energijo prenaša dr. Zdenko Trampuš na svojo celotno ekipo in tako pomaga pacientom pri reševanju najbolj zapletenih težav z zobmi.« (Boris Kopitar, pevec in TV-voditelj)

»V kliniki Ortoimplant Dental Spa sem se počutil izjemno prijetno. Storitev je vrhunska, dr. Trampuš in celotna ekipa Ortoimplant Dental Spa sta z vsadki Zygoma dokončno rešila moje težave.« (Gerhard Toth, menedžer glasbene skupine, Avstrija)

