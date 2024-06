Nemoč ob uhajanju, a pozor: inkontinenca ni neizogiben del staranja

Mišice medeničnega dna so pomembne za dobro delovanje sečnega mehurja in črevesja, pomagajo zadrževati urin, blato in vetrove. Zagotavljajo podporo danki med iztrebljanjem blata, prispevajo k stabilnosti hrbtenice in medenice in vzdržujejo pravilno lego medeničnih organov. S krepitvijo mišic medeničnega dna ugodno vplivamo na težave, kot je uhajanje urina.

Poznamo različne vrste nezmožnosti zadrževanja urina. Stresna urinska inkontinenca je najpogostejša; urin uhaja pri fizičnih naporih, na primer dvigovanju bremen, tudi kašljanju, smehu, spolnih odnosih in telesni vadbi. To pomeni, da lahko povsem vsakdanje aktivnosti povzročijo neprijetne situacije. Urgentna urinska inkontinenca pomeni, da imamo nujno potrebo za uriniranje, ki jo težko kontroliramo, urin uide, še preden pridemo do stranišča; to vrsto pogosto povzroča preveč aktiven mehur. Mešana urinska inkontinenca je kombinacija stresne in nujne. Prelivna inkontinenca je stanje, ko ni mogoče popolnoma izprazniti mehurja, zato urin izteka, funkcionalna pa pomeni, da ni težava v funkciji uriniranja, problem je nepravočasen prihod do stranišča.

Nehoteno, nenadzorovano uhajanje urina prizadene moške in ženske v vseh starostnih obdobjih, a ker so te težave še vedno tabu in se o njih le redko pogovarjamo, še več, raje jih prikrivamo, tudi pred sorodniki in celo pred zdravstvenimi delavci, le malo ljudi pravočasno poišče ustrezno strokovno pomoč. Pravočasen začetek zdravljenja je zelo pomemben, saj bo tako bolj učinkovito, pa še operativnemu zdravljenju se lahko izognemo. Stanje je pogostejše pri ženskah: po nekaterih ocenah naj bi zaradi urinske inkontinence trpela vsaka peta po 35. letu in vsaka tretja po 55. letu! Brez zdravljenja se stanje ne izboljša, lahko se celo poslabša. Zaradi inkontinence pride do okužb sečil.

Vsak dan aktivni

Inkontinenca ni neizogiben del staranja, lahko se ji izognemo ali jo omilimo. Težave lahko preprečimo in tudi zdravimo z vajami za krepitev mišic medeničnega dna, s keglovimi vajami. Sedemo na stol, hrbet je raven. Stisnemo medenično dno in zapremo danko, kot bi hoteli ustaviti curek urina in vetrove. Zadržite stisk od 6 do 8 sekund, spustite in počivajte od 6 do 8 sekund. Ponovite 10-krat, trikrat na dan. Uspešnost se pokaže šele po nekaj tednih, lahko tudi mesecih, zato potrpežljivo! Vaje ne izvajamo med uriniranjem. Mišice medeničnega dna stisnemo, preden zakašljamo, kihnemo ali kaj dvignemo.

Inkontinenci se lahko izognemo ali jo občutno omilimo in nikakor ni neizogiben del staranja.

Pomembno je, da smo redno telesno dejavni. Tako bomo shujšali in vzdrževali normalno telesno težo ter okrepili različne mišične skupine. Hodimo, kolesarimo, plavamo, vadimo jogo in pilates ... Delamo počepe (v rokah lahko držimo lažje uteži), dvigamo boke v most (ležimo na hrbtu, noge so pokrčene, zadnjico dvignemo čim više), izvajamo školjko (ležimo na boku s pokrčenimi koleni, zgornje koleno dvignemo navzgor, medtem ko druga noga ostane na tleh, stopala pritiskamo skupaj; če je mogoče, izvajamo z elastičnim trakom, ki si ga ovijemo okoli obeh nog tik nad koleni).

Pomembno je, da dovolj pijemo, od 6 do 8 kozarcev na dan, poleti še več, omejimo pa uživanje kave, pravega čaja, pijač, ki vsebujejo kofein, gaziranih in alkoholnih pijač, saj lahko dražijo mehur ter težave še poslabšajo. Prav tako se izogibamo hrani, ki lahko draži mehur.

Pomemben je tudi trening mehurja, to pomeni, da zadržujemo urin tako dolgo, kot lahko, preden gremo na stranišče, in ta čas podaljšujemo. Trening mehurja zahteva čas in vztrajnost. Poleg tega ne gremo na stranišče za vsak slučaj, preden gremo od doma. Moški naj po končanem uriniranju nekajkrat močno stisnejo mišice medeničnega dna, da izpraznijo še zadnje kaplje urina iz sečnice.