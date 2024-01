Ne spite dovolj? To so posledice pomanjkanja spanca na vaši psihi

Pomanjkanje spanja je velik problem današnjega časa. Kar tretjina svetovnega prebivalstva ne spi dovolj. Strokovnjaki navajajo različne dejavnike, ki prispevajo k nespečnosti, ob tem pa opozarjajo na posledice, ki jih prinaša pomanjkanje spanca - med njimi ni samo utrujenosti, ampak tudi slabše psihično zdravje.

Da bi naši možgani delovali s polno zmogljivostjo, potrebujejo reden in dober spanec. Če se borimo z nespečnostjo, lahko to vpliva na pojav možganske megle ali težave s koncentracijo. Če potrebujete dlje časa, da se nečesa spomnite ali najdete besedo, ki jo iščete, je možno, da prejšnjo noč niste dovolj dolgo spali. Nenaspanost pa s seboj prinaša tudi padec produktivnosti, delo pri določenih nalogah pa bo zahtevno, ker niste dovolj spočiti.

Spremembe razpoloženja

Poleg nihanja razpoloženja lahko pomanjkanje spanja povzroča tudi vedenjske spremembe. Med njimi strokovnjaki omenjajo impulzivnost, hiperaktivnost in čustvene izbruhe. Morda ugotavljate, da težko komunicirate z drugimi ljudmi – morebiti je to zato, ker vam primanjkuje spanca. Če se vam zdi, da imate »nizko stopnjo tolerance in vpijete na ljudi brez razloga ali pa vas nenehno nekaj živcira, se najprej dobro naspite. Mogoče bo to rešilo marsikatero omenjeno težavo.

Stres

Slab spanec lahko oteži spopadanje s stresom. Vsakodnevne težave lahko postanejo glavni vir frustracij in že razmišljanje o slabi kakovosti spanja je lahko vir stresa. To se zgodi, ko veste, da morate zaspati, potem pa vas skrbi, zakaj ne morete ali pa nespanje v vas prebudi jezo.

Motnje zaznavanja

Nekateri že 24 ur brez spanja težko prenašajo in se soočajo s halucinacijami in drugimi spremembami v zaznavanju. Po rezultatih neke študije pa so tisti, ki so bili 60 ur brez spanca, pa so imeli halucinacije in blodnje.

Depresija

Spanje lahko močno vpliva na duševno zdravje in razvoj stanj, kot sta depresija in tesnoba. Novejše raziskave kažejo, da pomanjkanje spanja povzroča depresijo. Analiza 21 različnih študij je pokazala, da imajo ljudje z nespečnostjo dvakrat večje tveganje za nastanek depresije v primerjavi s tistimi brez težav s spanjem. Ali lahko pomoč ljudem pri izboljšanju njihovega spanca zmanjša njihove možnosti za razvoj depresije, ostaja odprto vprašanje.