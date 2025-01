Med epidemijo covida-19 so strokovnjaki opozarjali: z zračenjem nad viruse

Med epidemijo covida-19 so strokovnjaki, ko je bil govor o preprečevanju širjenja okužb z virusom SARS-Cov-2, med drugim poudarjali prezračevanje prostorov. Na ta način, še posebno če gre za prostore, v katerih se dlje zadržuje več ljudi (na primer šole in pisarne), v njih zmanjšamo količino virusov, ki po zraku krožijo v obliki aerosolov.

To so zelo majhne respiratorne kapljice, ki jih prek kašljanja in kihanja v zrak oddaja človek. Če ta boleha za katerim od respiratornih virusov, se lahko ti tudi s kapljicami širijo v okolico. V zraku lahko ostanejo tudi po nekaj ur, zato predstavljajo potencialno nevarnost, da bi se z njim okužil še kdo, ki bi bil takrat v prostoru. Kje je večja in kje manjša nevarnost za okužbo, je odvisno od tega, za kakšen prostor gre (šola, bolnišnica, hotel ...), kolikšna količina aerosolov z virusi je v zraku in kako je v teh prostorih poskrbljeno za prezračevanje.

Pogosto umivanje rok z milom in toplo vodo je najenostavnejši in hkrati učinkovit ukrep za preprečitev tako bakterijskih kot virusnih okužb. FOTO: Getty Images

Higiena rok Na NIJZ opozarjajo, da je ustrezna higiena rok ključnega pomena za preprečevanje prenosa okužb in širjenja nalezljivih bolezni: »Umivanje rok z vodo in milom je osnovni higienski ukrep, s katerim na relativno enostaven način fizično odstranimo nečistoče in mikroorganizme z naših rok. Še posebej pomembno je dosledno in temeljito umivanje rok ob pojavu različnih obolenj in epidemije.« Umivanja rok ne smemo nadomeščati samo z razkuževanjem, saj slednje z rok ne odstranjuje umazanije.

Strokovnjaki spomnijo, da se v prostor veliko aerosolov naenkrat spusti tudi ob splakovanju stranišč po opravljeni potrebi. »Ko ste v kopalnici in splaknete stranišče, imate oblak aerosolov,« je za članek, objavljen na spletni strani Ameriškega inštituta za mikrobiologijo, povedala raziskovalka dr. Stephanie Boone.

Nato se ti aerosoli spustijo na površine, kot so denimo kljuke vrat, z njihovim dotikanjem pa se virusi prenesejo na naše roke. Ko se z njimi dotaknemo ust ali obraza, je le še korak do okužbe z virusi. Odrasli to počnejo vsakih 3–5 minut, odvisno od situacije, otroci pa približno 80-krat na uro, odvisno od starosti. Po opravljeni potrebi je ob splakovanju školjke priporočljivo zapreti straniščno desko.

Bolni naj ne hodijo v prostor, kjer se zadržujejo drugi ljudje, ali naj pravilno uporabijo zaščitno masko, ki mora pokrivati nos in usta.

Splošna priporočila

Poleg prezračevanja prostorov je zelo pomembna dezinfekcija površin. Običajno na tiste najbolj pogosto uporabljene kar pozabimo. Kolikokrat ste denimo dobro očistili stikala in kljuko od vrat hladilnika? Dobro se je izogibati čistilnim pripomočkom, na katerih je veliko mikrobov, kot so gobice za brisanje površin. Namesto njih raje uporabljajte papirnate brisače ali predmete, ki jih je mogoče redno prati.

Po opravljeni potrebi je ob splakovanju priporočljivo zapreti straniščno desko. FOTO: Patchanan Promunat/Getty Images

Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) svetujejo, da ves čas upoštevamo splošna higienska priporočila. To so higiena rok, kihanja in kašlja ter vzdrževanje zadostne medosebne razdalje. »Osebe z znaki akutne okužbe dihal naj ne hodijo v prostor, kjer se zadržujejo drugi ljudje, ali naj pravilno uporabijo zaščitno masko, ki dobro tesni. Maska mora pokrivati nos in usta,« dodajajo in še, da v času prisotnosti ljudi v prostorih stalno zračimo z dovajanjem zunanjega svežega zraka, z največjim možnim pretokom zraka. Prezračevalni sistem naj se nastavi tako, da zrak v prostorih ne kroži. »Izogibajte se prezračevanju s prepihom, kadar je v prostoru prisotnih več ljudi,« še pravijo.