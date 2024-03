Koža rok izdaja starost

Koža je naš največji organ in ima pomembno vlogo pri ohranjanju zdravja, saj preprečuje vdor mikroorganizmov in drugih škodljivih snovi v telo, s potenjem pomaga pri regulaciji temperature in omogoča občutenje. Koža rok mora prenašati dodatna bremena, saj je veliko bolj izpostavljena zunanjim dejavnikom, ki ji lahko ob neustrezni zaščiti tudi škodujejo, na primer sonce, veter, voda, kemikalije.

Občasna masaža rok z oljem bo izboljšala prekrvitev, sprostila napetost in pripomogla k splošnemu dobremu počutju.

»Negi rok in pravilni zaščiti pred zunanjimi dejavniki bi morali pozornost namenjati vse leto, ne le v zimskih mesecih. Poleti zaradi sonca, vetra, soli, pozimi pa zaradi suhega zraka, mraza in recimo vetra,« pojasnjuje Sonja Bobnar, generalna menedžerka za Evropo pri B4U Laboratories.

»Koža rok pogosto izdaja starost ženske, saj se vse negativne izkušnje seštevajo in skozi leta je potem to težko nadomestiti. Za kožo je treba poskrbeti pravočasno. Izdelki za nego rok imajo običajno v sestavi surovine, ki ohranjajo vlago, in hranilne snovi, tako da bi morali kremo za roke uporabljati po vsakem delu, pri katerem je recimo veliko vode, detergentov, čistil ali kemikalij, s katerimi vplivamo na povrhnjico in zaščitni plašč kože.«

Pri gospodinjskih opravilih uporabljamo rokavice. FOTO: Rawpixel/Getty Images

Celovita nega zajema čiščenje in umivanje rok s toplo vodo in blagim milom, agresivna sredstva namreč lahko močno izsušijo kožo, opozarja sogovornica: »Zaščitna krema naj vsebuje aloe vero, kakovostna olja in masla. Občasna masaža rok z oljem bo izboljšala prekrvitev, sprostila napetosti in pripomogla k splošnemu dobremu počutju. Pozitivno bo vplival tudi občasen nežen piling, saj bomo odstranili odmrle celice in spodbudili obnavljanje.«

Z leti se tanjša

Izdelki za nego kože rok se lahko razlikujejo glede na letni čas: »Poleti lahko izbiramo lažje teksture, saj se hitreje vpijejo in ne puščajo mastnega občutka. Pozornost namenimo zaščiti pred soncem, kreme naj imajo visok zaščitni faktor. V poletni vročini lahko uporabimo tudi gel ali losjon z dodatkom hladilnih sestavin, kot je recimo mentol. To bo osvežilo kožo in dalo občutek hlajenja.«

»Pozimi je zrak v prostorih večinoma veliko bolj suh, zato potrebujemo bogatejšo vlažilno nego, ki nam bo pomagala preprečevati izsušitev. Zato sta kremam dodana karitejevo maslo in olivno olje. Uporabimo lahko tudi serum ali kremo z antioksidanti in vitamini A, C in E.«

Aloe vera je dragocena sestavina kozmetičnih sredstev. FOTO: Yana Tatevosian/Getty Images

V zrelih letih se koža na hrbtni strani rok tanjša in postaja občutljivejša, zato je smiselno v nego dodajati izdelke z dodatno hranilno vrednostjo za pomoč pri preprečevanju izsuševanja kože.

»Suha koža na rokah zahteva bogatejšo vlažilno kremo, ki običajno vsebuje karitejevo maslo, glicerin ali olje. Mastna koža zahteva vlažilne gele ali losjone, ki ne vsebujejo preveč olj. Izdelki morajo vsebovati surovine, ki ne mašijo por, na primer jojobo ali argan. Nega občutljive kože na rokah naj ne vsebuje izdelkov z močnimi dišavami ali umetnimi barvili. Smiselno je poiskati izdelke, ki ne povzročajo alergij in vsebujejo manj sestavin. Za hidracijo kože lahko tudi sami pripravimo masko z avokadom in medom, za pomiritev pa z ovsenimi kosmiči, jogurtom in medom.«

Vsebuje naj karitejevo maslo, glicerin ali olje.

Ne le s kozmetičnimi sredstvi, kožo negujemo tudi drugače, še sklene sogovornica: »Pijemo dovolj tekočine, saj bo hidracija pripomogla k zdravju kože. V zimskih razmerah ali vetru nosimo rokavice. Pri gospodinjskih opravilih je smiselna uporaba gospodinjskih rokavic. Seveda pa je treba poleg tega poskrbeti za uravnoteženo prehrano, ki naj bo bogata z vitamini in minerali.«