Ključno vlogo ima sprememba prehrane

Sečna kislina je naravni stranski produkt razgradnje purinov, ki jih najdemo v določenih živilih in pijačah. Običajno jo ledvice filtrirajo iz krvi in jo izločijo z urinom. Včasih lahko telo proizvaja preveč sečne kisline ali pa je ledvice ne odstranijo dovolj hitro, kar vodi do povišanih ravni sečne kisline v krvi. Ko je postane preveč, se začnejo tvoriti ostri kristali in se odlagati v sklepih.

Najpogosteje prizadeti sklep pri protinu je na palcu noge. To je pogosto prvi znak bolezni. Protin lahko prizadene tudi druge sklepe, denimo gležnje, kolena, zapestja in prste. Simptomi se pojavljajo v epizodah, imenovanih napadi protina, ti se običajno pojavijo nenadoma, zanje so značilni intenzivna bolečina, oteklina, rdečina in občutljivost v prizadetem sklepu. Napadi običajno trajajo od nekaj dni do nekaj tednov, nato se simptomi umirijo.

Omejiti je treba uživanje rdečega mesa. FOTO: Sarsmis, Getty Images

Bolnik je lahko vmes brez simptomov, vendar lahko ti brez ustreznega zdravljenja postanejo pogostejši in bolj intenzivni. Če protin ostane dlje nezdravljen, lahko vodi do trajnih poškodb sklepov in razvoja trdih grudic kristalov sečne kisline, ki se lahko pojavijo pod kožo okoli sklepov.

Protin je pogostejši pri moških, tveganje lahko povečajo nekatera zdravstvena stanja, kot so debelost, hipertenzija, diabetes in ledvične bolezni. K povišanim ravnem sečne kisline v telesu lahko prispeva tudi uživanje hrane in pijače z visoko vsebnostjo purinov, kot so rdeče meso, morski sadeži in alkohol.

Putiko obvladujemo s hrano z nizko vsebnostjo purinov.

Za diagnosticiranje se zdravniki običajno zanašajo na fizični pregled, anamnezo simptomov in laboratorijske teste, ki merijo raven sečne kisline v krvi. V nekaterih primerih se lahko uporabijo slikovne preiskave, kot sta rentgen in ultrazvok.

Zdravljenje in preprečevanje

Zdravljenje je osredotočeno na obvladovanje simptomov in preprečevanje nadaljnjih napadov. Prvi korak je lajšanje bolečine in vnetja med napadi; običajno se uporabljajo nesteroidna protivnetna zdravila, v nekaterih primerih lahko zdravniki predpišejo kolhicin ali kortikosteroide, ki pomagajo zmanjšati vnetje in bolečino.

Ključnega pomena je dolgoročno zniževanje ravni sečne kisline v telesu, in sicer z zdravili, ki zmanjšujejo njeno proizvodnjo ali pa povečujejo izločanje skozi ledvice; pomagajo preprečiti nastanek novih kristalov sečne kisline in zmanjšujejo tveganje za prihodnje napade protina.

Pomembno vlogo ima sprememba prehrane, izogibati se je treba živilom z visoko vsebnostjo purinov ter uživati živila z nizko vsebnostjo, kot so mlečni izdelki z nizko vsebnostjo maščob, zelenjava in polnozrnata žita. Pitje zadostne količine vode pomaga ledvicam izločati sečno kislino, izogibati pa se je treba sladkim pijačam, ki lahko povečajo raven sečne kisline.

Redna vadba je še en pomemben dejavnik, saj pomaga vzdrževati zdravo telesno težo, to pa zmanjšuje pritisk na sklepe in zmanjšuje tveganje za razvoj protina.