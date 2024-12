Kako si pomagati, ko imamo boleče žrelo

Kar tako radi imenujemo boleče grlo, je v resnici boleče žrelo. Pri prvem bolečine spremlja še hripav glas, za vneto žrelo, ki je pogostejše, pa je značilen predvsem pekoč občutek pri požiranju. Če se težave stopnjujejo, jih spremlja povišana telesna temperatura, slab zadah pa opozarja na gnojno, bakterijsko okužbo, zato velja obiskati zdravnika.

V večini primerov so težave virusnega izvora, zato ne smemo pozabiti na naravne pripravke, s katerimi lahko pomagamo blažiti bolečino in druge nevšečnosti, ki v nekaj dneh postopoma izzvenijo. V ospredju naj bo vedno med, ki ima izrazito protivnetno delovanje in pospešuje proces zdravljenja, pri tem pa pijemo veliko tekočine, lahko blage limonade, toplega čaja pa tudi vode. Tekočina je pomembna tudi zaradi suhega zraka, ki je značilen za ogrevane notranje prostore v tem letnem času, tudi obroki naj bodo tekoči: za kosilo pojemo juho ali enolončnico.

Grgramo lahko žajbljev čaj, ki po prepričanju mnogih najučinkoviteje odpravlja bolečino in blaži vnetje. FOTO: Jirkaejc/Getty Images

Vroča prha

Večkrat na dan grgramo, to žrelo očisti in prekrvavi. V kozarec tople vode vmešamo pol žličke soli, ki bo zmanjšala oteklino, grgramo lahko tudi jabolčni kis, ki ga prav tako zmešamo z vodo, uživamo lahko mešanico medu in kisa, ki jo počasi goltamo, da nam polzi po grlu in tako ustvarja zaščitni film. Grgramo žajbljev čaj, ki po prepričanju mnogih najučinkoviteje odpravlja bolečino in blaži vnetje, najbolj domiselni pa soku rdeče pese dodajo žličko nasekljanega česna, po šestih urah precedijo ter grgrajo.

Pijemo kateri koli zeliščni čaj po svojem okusu, ki mu dodamo cimet, klinčke, med in limonov sok.

Pijemo lahko ingverjev in timijanov čaj, sicer pa kateri koli zeliščni čaj po svojem okusu, ki mu dodamo cimet, ki deluje protimikrobno, klinčke, ki pomagajo pri bolečini, in žličko medu ter nekaj kapljic limonovega soka. Zelo učinkovit je beli slez, ki obenem blaži kašelj in simptome bronhitisa. Snovi iz korenine belega sleza lahko hitro pomagajo pri različnih dihalnih težavah in tudi bolečem žrelu, saj ustvarijo zaščitni sloj v ustni votlini in grlu ter zmanjšajo draženje in zatekanje. Dve žlici posušene korenine prelijemo z mlačno vodo in po dveh urah precedimo. Dodamo med, segrejemo in popijemo.

V kozarec tople vode vmešamo pol žličke soli, ki bo zmanjšala oteklino. FOTO: Bohdan Bevz/Getty Images

Kot rečeno, lahko težave okrepi suh zrak, sploh v jutranjih urah; če smo prehlajeni, ponoči običajno dihamo skozi usta, zjutraj pa se spopadamo z neprijetnim občutkom v izsušeni ustni votlini in žrelu. Če je le mogoče, se oskrbimo z vlažilnikom zraka, znižamo temperaturo v prostoru in si privoščimo vročo prho ali kopel, takoj ko se zbudimo.