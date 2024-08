Izleti po Sloveniji: Trije kraji, ki očarajo z zgodovino in čudovitimi razgledi

1 Spominska cerkev sv. Duha, Javorca

Cerkev sv. Duha v Javorci nad planino Polog je edinstven primer secesije, prav tako izjemna pa je narava, ki jo obdaja. Priporočam, da si vsaj en dopustniški dan rezervirate za to neverjetno razkošje narave in zgodovine. Pripeljete se do Tolmina, tam pustite avto in se z avtobusom odpravite na Javorco, ki je slabih deset kilometrov oddaljena od Tolmina; nazaj jo mahnete peš ali pač z avtobusom.

Cerkev sv. Duha so na vzpetini sredi planote zgradili avstrijski vojaki leta 1916. Pol kamnita, pol lesena arhitektura je njihov spomenik in za vse nas veličasten opomnik. Načrte je izdelal nadporočnik Remigius Geyling, dela pa je vodil poročnik Geza Jablonszky. Pomemben pečat ji daje enotni secesijski prostor, ornamentalna poslikava konstrukcije je izjemna.

Zaradi specifične gradnje in ostrih vremenskih razmer je bil objekt od vsega začetka dovzeten za hitro propadanje, zato so ga morali Italijani že med vojnama obnoviti. Potem se je stanje samo še slabšalo, cerkev je bila bolj ali manj prepuščena sama sebi vse do leta 1980, ko je bila v katastrofalnem stanju; takrat je Zavod za spomeniško varstvo Gorica s sredstvi tolminskih občanov in kulturne skupnosti cerkev in okolico v dveh letih popolnoma obnovil. Leta 1990 je bila razglašena za zgodovinski spomenik in nosi znak evropske dediščine ...

Preberite še ostale namige TUKAJ, na Onaplus.si.