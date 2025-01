Izguba kilogramov: zaobljuba terja čas

Prazniki so za nami, zaobljube pa pred nami. Ali ste že obupali nad seboj? Nikar! Če si niste zastavili preveč visokoletečih in težko dosegljivih ciljev, je čas, da zavihate rokave in si pametno tlakujete pot do želenih rezultatov.

Med najpogostejšimi je zaobljuba o odpravi odvečne teže, in kot kažejo ankete, nam načrti največkrat splavajo po vodi zaradi prevelike vneme, nerealnih pričakovanj in želje po prehitrem rezultatu. In to običajno še pred koncem januarja.

Cilji naj bodo dosegljivi. FOTO: Marina Demidiuk/Getty Images

Gibanje poskusimo vključiti v kar največ vsakdanjih dejavnosti.

Brez velikega odrekanja

Kot že vseskozi poudarjajo strokovnjaki, je prevelika izguba kilogramov v kratkem času težko dosegljiva, dolgoročno nevzdržna in predvsem nezdrava. Prav tako sta nesmiselna odpovedovanje določeni skupini živil in radikalno zmanjševanje količine ali števila obrokov. Hujšanje je dolgotrajen proces (zato tudi zaobljuba terja čas), ki mora vključevati vse skupine živil s poudarkom na zdravih maščobah, kakovostnih beljakovinah, vlakninah in kompleksnih ogljikovih hidratih ter nesladkanih pijačah.

Z nekaj discipline ne bo težko odpraviti dveh kilogramov v mesecu dni, v nekaj mesecih lahko tako zanesljivo dosežemo ciljno težo in jo tudi obdržimo, pri tem pa brez večjega odrekanja, kaj šele stradanja, dodobra prevetrimo jedilnik. Ne pozabimo, hitra izguba preveč kilogramov se le izjemno redko izkaže za dolgoročno rešitev, zagotovo pa jo spremlja obilica slabe volje.

Začnimo postopoma in z majhnimi koraki. FOTO: Longfin Media/Getty Images

Pozor, pri hujšanju nikakor ne gre zgolj za štetje kalorij in spremembo jedilnika, ampak za uvedbo novega življenjskega sloga, pri čemer ne sme manjkati gibanje. Poudarek je na zdravi rekreaciji, ne tekmovalnosti, zato naj vsak prilagodi vadbo svojim sposobnostim. Redna hoja je odličen začetek, hitra hoja pa spodbudno stopnjevanje; vsak dan dodamo nekaj minut več, prizadevamo si še, da se vsaj dvakrat ali trikrat na teden dodobra preznojimo ter opravimo vaje za moč in raztezanje. Gibanje poskusimo vključiti v kar največ vsakdanjih dejavnosti (pozabimo na dvigalo, v trgovino gremo peš, s prijatelji gremo na sprehod namesto na kavo), majhni koraki bodo namreč sčasoma prinesli vidne rezultate. Rekreaciji ustrezno prilagajamo tudi prehrano, pri tem pa pozorno prisluhnemo telesu.

Ne pozabimo, občasna slaščica ni pregreha, ampak nagrada za trud, hrana za dušo in dokaz, da si ob zmernosti lahko privoščimo tudi tista živila, s katerimi smo nekoč nabirali kilograme.