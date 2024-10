Iz rutine za spomin

Nekatere navade so koristne, denimo zdrava prehrana in telesna vadba, saj izboljšajo zdravje in zmanjšajo tveganje za kronične bolezni. A možgani bodo bolj zadovoljni, če bomo poskrbeli, da ne obtičimo v rutini. Če spreminjamo dnevne dejavnosti, poskrbimo za boljše kognitivno delovanje, je pokazala neka raziskava.

Tisti, ki so imeli vsak dan do sedem različnih aktivnosti, vključno s službo, prostim časom, časom z otroki, telesno dejavnostjo, so dosegali boljše kognitivne rezultate. Tudi epizodni spomin, to je tisti na doživete dogodke, je bil boljši pri tistih z več raznolikimi dejavnostmi. Ne le dejavnosti, tudi hrana naj bo čim bolj raznolika. Raziskave kažejo, da uravnotežena, raznolika prehrana vodi v boljše duševno zdravje in boljše kognitivne funkcije.

Vpišite se na skupinsko vadbo. FOTO: Shironosov/Getty Images

Sprememba izbire hrane povzroči povečano aktivnost tistega dela možganov, ki je odgovoren za kognitivne in vedenjske procese. Vsak dan pripravljajmo obroke z različnimi sestavinami, preizkušajmo nove zdrave recepte. Preizkusimo različne vrste gibanja in nove hobije. To bi bila lahko odlična priložnost, da se končno naučimo tujega jezika ali obiščemo ure karateja!

Vse življenje učenje

In zakaj je raznolikost v rutini najboljši način za izboljšanje spomina? Tako ohranjamo aktivne možgane: preizkušanje novih stvari in spreminjanje tega, kar počnemo (tudi v kuhinji), je povezano z boljšimi kognitivnimi sposobnostmi, in to vse življenje, tudi v starosti. Pravzaprav bi lahko rekli zlasti v starosti. Ko smo mladi, se ves čas nekaj učimo, učenje pa bi morali nadaljevati vse življenje, saj lahko to zaščiti kognitivni upad. Če vedno znova počnemo iste stvari, hodimo v službo po isti poti, jemo enako hrano, telesa, možganov ne izzivamo. Vsakodnevno razgibavanje uma in reševanje novih problemov pomaga ohranjati možgane aktivne, pomaga izboljšati spomin. Poleg tega bomo bolj zadovoljni. V neki raziskavi so ugotovili, da smo srečnejši, ko se odmaknemo od vsakodnevne rutine, raziskujemo nove kraje, doživljamo nove izkušnje. Že najmanjše spremembe v naši rutini nas naredijo srečnejše in koristijo možganom.

Srečnejši smo, ko se odmaknemo od vsakodnevne rutine.

Poleg tega moramo poskrbeti za zdrav spanec, na vsakodnevnem jedilniku naj bo več sadja in zelenjave (saj veste, pet na dan): živila, bogata z antioksidanti, namreč pomagajo upočasniti izgubo spomina in staranje. In tudi telesna aktivnost je pomembna, vadba naj bo čim bolj raznovrstna.