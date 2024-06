Iskanje prave ljubezni. Morda vam do usodne sreče manjka le še korak

Ljudje v iskanju prave ljubezni pogosto obupujejo, saj se jim ta nenehno izmika, čeprav se tako zelo trudijo. Morda jim do usodne sreče manjka le še kakšen korak.

Preteklost

Če so vaše misli še zmeraj zazrte v preteklost ali še vedno obžalujete izgubo bivše ljubezni, vas to ovira, da bi naredili korak naprej, korak v prihodnost. Vsak odnos, ki vas vleče v preteklost, vam bo preprečil, da bi zaživeli na novo, ne samo v ljubezni, tudi na drugih področjih. Preteklost morate pozabiti in se premakniti naprej.

Ljubezen do sebe

S sabo ne delate tako lepo, kot bi morali, ker se preprosto ne cenite dovolj. Takšen odnos, kot ga imate do samega sebe, imajo drugi do vas, zato se začnite spoštovati in imeti radi. Ko vam bo to uspelo, boste tudi bolj samozavestni, in ni bolj privlačne stvari, kot je samozavest.

Začarani krog

Ljudje mislijo, da se bodo stvari v partnerskem odnosu sčasoma obrnile na bolje ali se bodo same popravile, zato ostajajo v njem, tudi ko ni pravi zanje. Dlje ko vztrajajo, večji je začaran krog, iz katerega je vedno težje izstopiti in najti zase pravo ljubezen in pravi odnos.