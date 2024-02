Dobre navade za zdrave oči

Če se nam vid začne slabšati, tegob ne pripisujmo zgolj staranju in se sprijaznimo z njimi, temveč obiščimo oftalmologa. Na težave z očmi pa seveda vpliva tudi nezdrav življenjski slog.

Premalo gibanja, kajenje, pretirana izpostavljenost soncu, neustrezna prehrana je le nekaj škodljivih dejavnikov. Zbrali smo šest običajnih prepričanj o zdravju oči in preverili, ali držijo.

Branje v temi lahko poslabša vaš vid

Napačno. Če pa je osvetlitev tako šibka, da moramo knjigo ali tablični računalnik držati blizu obraza, lahko to povzroči utrujenost oči, zaradi katere se pojavijo bolečine okoli oči in senc, glavobol in težave pri koncentraciji.

Vendar so to običajno začasni simptomi.

Da branje v temi škoduje očem, je le mit. FOTO: Gettyimages

Za vid je koristno, če več časa preživimo zunaj

Res je. Nekatere raziskave (večinoma osredotočene na otroke) kažejo, da lahko bivanje na prostem zmanjša tveganje za razvoj kratkovidnosti.

Strokovnjaki ne razumejo povsem, zakaj je tako, vendar po nekaterih raziskavah svetla sončna svetloba morda spodbuja mrež­nico, da proizvaja dopamin.

To pa seveda ne pomeni gledanja v sonce. Sončna očala so priporočljiva in blagodejna.

Občasno nenošenje očal lahko prepreči poslabšanje vida

Napačno. Če potrebujemo očala, jih moramo nositi.

Že malo modre svetlobe z zaslonov škoduje očem

Napačno. Čeprav so nekatere raziskave pokazale, da lahko izpostavljenost modri svetlobi poškoduje mrežnico in sčasoma povzroči težave z vidom, ni trdnih dokazov, da se to dogaja že pri običajni izpostavljenosti.

Prav tako ni dokazov, da bi nošenje očal, ki blokirajo modro svetlobo, izboljšalo zdravje oči. Zasloni lahko škodujejo vidu tudi na druge načine, med drugim s povzročanjem suhih oči.

Ko gledamo v zaslon, namreč ne utripamo tako pogosto, kot bi morali, kar lahko povzroči utrujenost oči in začasno zamegljen vid.

Bivanje v naravi pozitivno vpliva na zdravje oči. FOTO: Gettyimages

Kajenje škodi zdravju oči

Res je. Kajenje je povezano s starostnimi očesnimi boleznimi pri starejših odraslih, vključno s sivo mreno in starostno degeneracijo rumene pege, katere simptomi so težave pri branju brez dodatne svetlobe, predmete vidimo zamegljeno, nepravilnih oblik, velikosti in barv, imamo občutek, da predmeti poskočijo, ko se osredotočimo nanje, težko vozimo in razločujemo podrobnosti, v centralnem vidu se nam pojavlja temna ali slepeča pika.

Strupene kemikalije v cigaretah vstopajo v krvni obtok in poškodujejo občutljiva očesna tkiva, vključno z mrežnico, lečo in rumeno pego.

Korenje je dobro za oči

Res je. Čeprav s prehrano, polno korenja, ne bomo imeli popolnega vida, nekateri dokazi kažejo, da hranilne snovi v njem vplivajo na zdravje oči.

Med drugim vsebuje antiok­sidante, kot so betakaroten ter vitamina C in E, ki lahko upočasnijo napredovanje starostne degeneracije rumene pege.