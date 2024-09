»Danes se počutim kot Chuck Norris«

Kaj je tisto, kar nas naredi nepremagljive in samozavestnejše ter nas napolni z neustavljivo energijo in močjo, da zmoremo neverjetne junaške podvige? Eno so izkušnje, drugo uspehi, na podlagi katerih rastemo, se razvijamo in si lahko postavljamo vedno nove cilje. Nezanemarljiv del te samozavesti nedvomno izhaja tudi iz pozitivne samopodobe. Dejstvo je, da če se dobro počutimo v svoji koži, smo lahkotnejši, bolj prepričani vase, predvsem pa pripravljeni na vse, kar prinaša življenje.

In to je doživel tudi Mladen, ki je danes popolnoma nov človek – tako junaški, da se lahko primerja kar s Chuckom Norrisom. Kaj se je zgodilo?

Končno je brez strahu in opremljen z veliko samozavesti

To ni le zgodba posameznika, to je pravzaprav zgodba desettisočih, ki so v zadnjih letih vstopili skozi vhodna vrata legendarne zagrebške klinike Ortoimplant DENTAL SPA.

Mladen se je namreč tako kot številni pred in za njim dolgo odločal za obisk zobozdravnika, saj mu zobne ordinacije vzbujajo grozen strah. Dolgo je trpel in se spopadal z resnimi težavami z zobmi, dokler ni nekega dne vendarle naredil koraka k življenjski spremembi in se prepustil spretnim rokam dr. Zdenka Trampuša. Zelo kmalu je ugotovil, da je bil strah odveč in da je pot do lepega nasmeha pravzaprav krajša in veliko bolj enostavna, kot si je predstavljal.

»Sem človek, ki se najbolj na svetu boji zobozdravnika. In potem me je Zdenko prepričal, da bomo vse uredili v enem dnevu.« Tako se je njegova pot do lepega nasmeha začela. Strah je takoj izginil, saj sploh ni imel občutka, da je v zobni ordinaciji. »Vzdušje je res sproščeno,« pravi, najbolj pa ga je navdušilo, da v čakalnici ni bilo slišati zvoka brusilnika.

Se bojite zobozdravnika? Odlašate, ker ste prepričani, da ni prave rešitve za vaše težave z brezzobostjo? Skrb je popolnoma odveč. Pridružite se tisočim zadovoljnih pacientov iz Hrvaške, Slovenije in širše regije, ki so se prepustili genialnosti dr. Zdenka Trampuša in njegovi ekipi. Ortoimplant DENTAL SPA pod vodstvom dr. Zdenka Trampuša, DDS, je center odličnosti na področju implantologije, posvečen zdravljenju brezzobosti in vračanju zdravega nasmeha pacientom. Odličnost kot temeljna vrednota klinike Ortoimplant DENTAL SPA se prepleta skozi vse stomatološke veje – implantologijo, ortodontijo, parodontologijo, estetsko dentalno medicino, protetiko in endodontijo. Prijavite se NA BREZPLAČEN PREGLED! Izkoristite možnost brezplačnega prvega pregleda in posveta pri dr. Trampušu, DDS, do 31. 10. 2024 in pridobite celovit vpogled v zdravje svojih ust!

Pacienti dr. Trampuša se strinjajo: tukaj smo odkrili, kaj pomeni odličnost v zobozdravstvu

Dr. Trampuš je v vseh teh letih delovanja, ko je bila pri njegovih odločitvah in izbiri protokolov skrb za pacienta vedno na prvem mestu, stremel ravno k odličnosti. »Odličnost v medicini je vprašanje, ki si ga sploh ne bi smeli zastavljati, saj je temelj vsega človek in njegovo zdravje. Glede na to, da smo zaprisegli, so pri delu na prvem mestu odličnost ter visoka moralna in etična načela. Šele potem vse drugo.« In to njegova zavzetost, da v svoji kliniki ponuja le najbolj sofisticirane tehnologije in najsodobnejše storitve, občutijo pacienti že po nekaj minutah v njegovi družbi. In to je tisto, kar mu vsak dan daje največji zagon, da nadaljuje svoje poslanstvo. Kot seveda tudi srečen nasmeh vseh deset tisoč pacientov, ki so pri njem našli srečo, nov odmerek izgubljene samozavesti in tudi malo junaške supermoči.

Dr. Zdenko Trampuš prihaja v Slovenijo Izkoristite neverjetno priložnost: ekipa klinike Ortoimplant DENTAL SPA z dr. Trampušem na čelu vas pričakuje na različnih lokacijah v Sloveniji: sejem MOS na Celjskem sejmu v Celju (od 18. do 22. 9. 2024) sejem TRETJE ŽIVLJENJSKO OBDOBJE v Cankarjevem domu v Ljubljani (od 30. 9. do 2. 10. 2024) Jesenski kmetijsko-obrtni sejem KOMENDA na Hipodromu Komenda v Komendi (od 4. do 6. 10. 2024) sejem NARAVA in ZDRAVJE na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani (od 10. do 13. 10. 2024) Na sejmih bodo odgovarjali na vsa vaša vprašanja in sprejemali nove prijave za prve preglede.

Kako do nasmeha, ki bi ga zavidale tudi filmske zvezde

V kliniki Ortoimplant DENTAL SPA ponujajo številne rešitve za še tako zahtevne težave z brezzobostjo. Njihov paradni konj so sicer zobni vsadki, a klinika ponuja še veliko več. In odličnost se kaže tudi v raznovrstni ponudbi – kjer vsak najde kaj zase. Od zobne zalivke do lepih belih zob.

In ko govorimo o odličnosti, moramo nekaj besed več napisati o revolucionarni metodi zobnih vsadkov, ki jih je dr. Trampuš že pred leti vpeljal v svojo kliniko in so plod dolgoletnega raziskovanja. Spoznajte, kakšne so možnosti, ki vam omogočajo nov »hollywoodski« nasmeh.

Zobni vsadki All-on-4 zagotovijo popolno rekonstrukcijo zobne vrste s samo štirimi vsadki, ki se vgradijo v zgornjo ali spodnjo čeljust, včasih pa tudi v obe. Zobni niz je digitalno oblikovan, kar omogoča odlično rekonstrukcijo zob.

Zobni vsadki Zygoma so odlična alternativa za primere, ko je kostnine v zgornji čeljusti premalo, kar je bil včasih pogost razlog, da pacienti niso dobili zobnih vsadkov. Vstavljajo se v lično kost, kjer je dovolj opore za njihovo namestitev. Ti vsadki so lahko dolgi do 60 milimetrov.

Poleg Zygome so pacientom na voljo pterigoidni vsadki, pri katerih se izkoristi preostala čeljustna kost kot sidrišče, pa tudi subperiostalni vsadki, ki niso vgrajeni neposredno v čeljustno kost, temveč se na kortikalno kost vsadi titanski okvir, pritrjen s titanskimi vijaki.

Ne le z zobnimi vsadki, do lepega nasmeha vam bodo v kliniki pomagali tudi s pomočjo napredne ortodontije, ki je primerna tudi za odrasle. Inovativna metoda AOO omogoča hitrejšo korekcijo zobnih nepravilnosti že po nekaj tednih.

Metoda AOO temelji na ciljni obdelavi čeljustne kosti in pospešenem osteogenem preoblikovanju. Med postopkom oralni kirurg izreže majhne utore v kosti okoli zoba in to območje telo kmalu samostojno remineralizira. Dokler se utori popolnoma ne zacelijo, se zobje pospešeno ravnajo s pomočjo nosilcev.

Napredek je viden že v prvih štirih tednih postopka, medtem ko se po treh do šestih mesecih zobje povsem postavijo v želeni položaj.

Ne le da vas ne bo več strah zobozdravnikov, počutili se boste kot na oddihu

Tudi po še po tako zahtevnem posegu se boste v kliniki počutili tako sproščeno, da boste mislili, da ste odšli na počitnice. Za to bodo poskrbeli z edinstvenimi spa tretmaji, ki vas bodo pomirili in hkrati poživili ter vam dodali dovolj energije za hitro okrevanje. Dr. Trampuš je namreč v kliniki združil spa storitve z zobozdravstvenimi in tako pričaral prostor, kjer se prepletata zdravje in dobro počutje. Ustvaril je namreč poseben protokol zdravljenja, ki omogoča popolno in celovito storitev, od aromaterapije do sproščujoče limfne drenaže pred obiskom ordinacije in terapij s kisikom. Znotraj protokola je vključena tudi avtotransfuzija krvi, obogatena z ozonom, dobite pa lahko tudi dodatni odmerek vitaminov, mineralov in aminokislin. Vse to zagotavlja hitrejše okrevanje.

Ne odlašajte več in se prijavite na brezplačen pregled! Že na prvem pregledu boste dobili natančen protokol zdravljenja, torej pot, ki vam bo zagotovila lep nasmeh! Brezplačen prvi pregled vključuje: funkcijsko-diagnostični pregled

ortopan 2D-diagnostiko

digitalno 3D-diagnostiko zgornje in spodnje čeljusti (CBCT z Rtg-aparatom)

specialistično obdelavo

pripravo in predstavitev terapevtskega načrta Rezervirajte svoj termin na številki +385 994803700 ali pa izpolnite obrazec za stik na uradnem spletnem mestu klinike www.ortoimplant.hr. Obiščite jih tudi na Facebooku ali Instagramu.

