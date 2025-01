Danes naj bi bil najdepresivnejši dan v letu

Temperatura so nizke, dan je kratek, novoletne zaobljube se opuščajo, tu so še prazni računi po novoletnih praznikih, kar naj bi prispevalo k malodušju. Pa je tretji ponedeljek v januarju res tako grozen?

Ozadje sivega ponedeljka

Koncept se je kot del oglaševalske kampanje pojavil leta 2005 v sporočilu za javnost britanske potovalne agencije Sky Travel. Psiholog Cliff Arnall je oblikoval formulo, po kateri je tretjemu ponedeljku v januarju pripadel sloves najslabšega dne v letu.

Arnallova formula upošteva številne dejavnike, vključno z vremenom v tem letnem času, verjetnim dolgom posameznikov po praznikih in nezmožnost uresničevanja novoletnih zaobljub. Tu je še nizka motivacija za to, da bi v življenju kaj spremenili.

FOTO: Eternalcreative/Gettyimages

Pa vse to drži?

Teorija se morda zdi smiselna, vendar številni nanjo gledajo kot na demagogijo. Znanstvena podlaga za to enačbo je namreč vprašljiva in eden izmed Arnallovih kolegov, univerzitetni profesor psihologije Dean Burnett, je na to temo povedal: »Ničesar ni, kar bi potrjevalo teorijo o 24-urni depresiji.« Pojasnil je še:

»Obstaja stanje, znano kot sezonska afektivna motnja. Gre za vrsto depresije, ki se lahko pojavi v določenih letnih časih.«

Vendar stanje ne traja samo en dan. Simptomi lahko vključujejo razdražljivost, vztrajno nizko razpoloženje in občutke malodušja. Ta v Združenih državah Amerike prizadene približno tri odstotke prebivalstva, kar znaša nekje do deset milijonov Američanov.

FOTO: Shutterstock

Še en trik za kovanje dobičkov

Kljub temu ostaja dejstvo, da so podjetja sprejela idejo sivega ponedeljka in jo izkoristila za prodajo izdelkov, ki bi lahko na ta dan izboljšali počutje.

Tudi Arnall sam se je pozneje opravičil, da je glede tretjega ponedeljka v januarju in njegove depresivne narave zavajal ljudi ter začel kampanjo, ki poudarja pomen konstantnega ohranjanja dobrega duševnega zdravja in sprejemanja potrebnih ukrepov za zagotavljanje tega, piše portal National Today.