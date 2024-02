Brez dlak in brez skrbi v toplejši del leta

Laserska epilacija je vse bolj priljubljen tretma, s katerim v toplem delu leta izginejo nezaželene dlačice in tudi skrbi zaradi njih. Gre za poseg trajnega odstranjevanja dlak na vseh predelih telesa razen okoli oči, bradavic, znamenj in tetovaž. Deluje tako, da se energija laserskega žarka vsrka v kožni pigment v dlačnem mešičku in ga poškoduje. Ker mu prekine dotok hranilnih snovi, postaja vse manjši, dlaka pa se tanjša in njena rast se upočasni.

Dlake sicer rastejo v ciklih. Naenkrat jih je na telesu le približno tretjina, je pa z lasersko epilacijo mogoče dolgotrajno ustaviti cikel rasti. Za to je treba postopek, ki večinoma ni boleč in traja do 45 minut, ponoviti večkrat, v povprečju šest- do osemkrat v razmikih po štiri do osem tednov. Za vzdrževanje optimalnega stanja ga je treba pozneje ponoviti še nekajkrat na leto.

Prednosti in slabosti

Ena od prednosti tega tretmaja je, da laserski žarki zelo natančno usmerjajo svetlobo v posamezne dlačne mešičke, kar omogoča natančno in ciljno odstranjevanje dlačic brez poškodb okoliške kože. Poleg tega vsak laserski impulz traja le nekaj sekund, kar pomeni, da je mogoče hitro obdelati večja območja kože, na primer nog ali hrbta. V primerjavi z drugimi tehnikami odstranjevanja dlak je ta metoda manj boleča, prav tako ne povzroča draženja kože.

Laserska depilacija dolgotrajno ustavi rast dlak. FOTO: Africa Studio/shutterstock

Po drugi strani je treba upoštevati, da kože po terapiji ne smemo izpostavljati soncu, zato je najboljši čas za lasersko epilacijo jeseni in pozimi. Da dosežemo učinek, je potrebnih več sej, poleg tega je odstranjevanje dlačic z lasersko svetlobo dražje od drugih metod in ni primerno za vse tipe kože in dlačic. Tveganje je sicer majhno, kljub vsemu pa lahko na koži nastanejo spremembe v pigmentaciji kože, opekline, draženje, rdečina ali oteklina.

Posvet z dermatologom

Preden se nastavimo laserskim žarkom, se moramo posvetovati z dermatologom, ki glede na tip kože in poraščenost določi parametre za izvajanje tretmajev, od katerih je potem odvisna tudi cena. Nadvse pomembno je, da nad celotnim postopkom bdi strokovnjak, ki pregleda tudi vsa kožna znamenja na predelih, kjer bi se radi znebili dlačic, poleg tega je pozoren na morebitne stranske učinke.

Laserska odstranitev dlak je odlična rešitev tudi za tiste, ki se borijo s čezmerno poraščenostjo zaradi različnih endokrinih bolezni. Močna poraščenost je namreč lahko tudi posledica dedne strukture kože, pri kateri so celice preobčutljive na hormone v krvi.

Da bo depilacija čim manj boleča … Odstranjevanje dlačic z voskom bo toliko bolj učinkovito in manj boleče, če: si prej dobro očistite kožo in odstranite odmrle celice,

med postopkom voskanja pravilno dihate (ne zadržujete diha),

se ga ne lotevate tik pred menstruacijo,

so dlačice dovolj dolge,

depilirani predel hitro pokrijete z ledom (koža bo manj razdražena).

Laser doma

Po analizi kože strokovnjak tudi presodi, s kakšnim laserjem je najbolje odstranjevati dlačice. Vsak tip laserja ima svoje prednosti in omejitve ter se lahko razlikuje glede na barvo kože, barvo dlačic in druge dejavnike. Dermatologi večinoma uporabljajo diodne laserje, ki so primerni za različne tipe kože in dlačic, so hitri in visoko učinkoviti, poleg tega je postopek manj boleč kot pri nekaterih drugih vrstah laserjev. Po drugi strani ponudniki kozmetičnih storitev zelo pogosto izvajajo odstranjevanje dlačic z intenzivno pulzirajočo svetlobo (IPL), kar pa ni laserska tehnologija, oddaja širok spekter svetlobe in je tudi manj učinkovita. Impulze svetlobe vpija melanin, zato je učinkovitost odvisna tudi od količine pigmenta v dlačicah.

Za lasersko depilacijo se naročite pri dermatologu. FOTO: Dimid_86 Getty Images/istockphoto

V zadnjem obdobju so na voljo tudi aparati IPL za domačo uporabo. Pri tem seveda ne gre pričakovati čudežev, tudi domače tretmaje je treba redno ponavljati – sprva na dva tedna. Naprave imajo poleg tega nekaj omejitev, nekatere ne zaznajo svetlejših dlak, druge niso primerne za temnejše tipe kože. Dlačice bodo sčasoma nehale rasti, vendar je treba postopek ponavljati približno na šest tednov.

Tudi pri teh tretmajih je seveda potrebna previdnost in se je, zlasti pri kakšnih dermatoloških težavah, dobro prej posvetovati z zdravnikom. Uporabo tehnologije IPL proizvajalci naprav odsvetujejo v primeru kožnih težav, sladkorne bolezni, težav z ožiljem (krčne žile), če imate na predelih, ki jih nameravati depilirati, okužbe, izpuščaje, opekline … Prav tako odsvetujejo uporabo žarkov na bradavicah in tetovažah.

Brez mozoljčkov po britju Če prisegate na odstranjevanje dlak z britvico, se gotovo kdaj ubadate tudi z mozoljčki, ki se pojavijo na koži po britju. Gre za vnetja, ki so posledica nepravilnega reza dlačice ali vraščanja te pod kožo. Pogosteje nastanejo na mestih, kjer so dlačice debelejše, in na pregibih, denimo na bikini predelu in pod pazduho, kjer svoje doda še vlažnost. Znebimo se jih lahko tako, da uporabljamo zares ostro britvico, ki naj bo spravljena na suhem. Pod prho se namreč na površini rezil hitro začnejo kopičiti bakterije in plesen. Dlake je treba briti v smeri rasti, priporočljiva sta tudi uporaba pilinga pred britjem in nega kože po britju. Nikar pa mozoljčkov ne stiskajte!

