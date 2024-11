Bi poskusili želod? Izjemno zdrav je, a samo, če ga pripravimo tako

Hrastovi plodovi so bili nekoč izjemno cenjena hrana. Želode je užival že pračlovek, priljubljeni so bili v stari Grčiji pa tudi med ameriškimi staroselci. V obdobjih pomanjkanja in lakote je bil želod nepogrešljiv vir hrane, saj ga je mogoče zmleti v moko in tako nadomestiti pšenico. Danes smo nanj kar malo pozabili, verjetno zaradi zamudne priprave, ki je potrebna, da iz teh plodov izločimo organizmu škodljive tanine.

Na svetu raste več kot 600 vrst hrasta (Quercus), ki prav vse obrodijo želode, vendar pa niso plodovi vseh vrst primerni za prehrano, saj nekateri vsebujejo preveč taninov ali čreslovin in nimajo dobrega okusa.

Obstajajo tudi vrste, ki ne vsebujejo skoraj nič čreslovin in jih pred uživanjem ni treba bistveno obdelati, takšne so denimo vrste belih hrastov, zanimivo pa tudi slovenski hrast, ki raste na Primorskem in sliši na ime črničevje (Quercus ilex).

Črničevje je ogrožena vrsta in edini hrast v Sloveniji, ki ostane zelen vse leto, njegovi plodovi pa imajo le okoli tri odstotke taninov.

A druge vrste hrastov, ki uspevajo pri nas, niso za odpis. Najbolj razširjeni dobi, ceri, gradni in puhasti hrasti obrodijo prav tako užitne želode, le pravilno jih moramo pripraviti ... Nadaljujte branje TUKAJ - na Onaplus.si.