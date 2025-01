Znano, v kakšnem zdravstvenem stanju je 26-letnica, v katero je trčila mlada voznika

Pisali smo, da je v skupino protestnikov v Beogradu včeraj zapeljal avtomobil in pri tem poškodoval 26-letnico, eno od udeleženk shodov, ki so v petek potekali v Srbiji.

Policija je 25-letno voznico prijela in proti njej sprožila preiskavo zaradi suma poskusa umora.

Ženska se je z avtomobilom namenoma zaletela v skupino zbranih in zadela dve osebi. Ena od njiju je utrpela poškodbe glave in se zdravi v bolnišnici, potem ko je padla na pločnik in z glavo udarila ob tla.

(Za ogled posnetka, ki je občutljive narave, počakajte nekaj trenutkov, da se naloži):

Zdaj je znano, da je študentka v »stabilnem zdravstvenem stanju. Je pri zavesti, komunikativna in se nahaja v bolnišnici, kjer opravljajo podrobnejše preiskave,« je poročala novinarka N1 Srbije.

Višje javno tožilstvo je sporočilo, da je ženski, ki je vozila avtomobil in namenoma trčila v študentka, odrejeno 48-urno pridržanje zaradi suma storitve kaznivega dejanja poskusa umora.